גיא פלג תבע את ינון מגל על 160,00 שקל; זה הסכום שהוא קיבל

ניצחון משפטי עם טעם מריר: בית המשפט קיבל את תביעתו של עיתונאי חדשות 12 גיא פלג נגד מגיש "הפטריוטים" בערוץ 14 ינון מגל, וקבע כי מגל פרסם בשידור דברים שגויים שפגעו בשמו הטוב. עם זאת, כפי שפורסם באתר "מעריב", הסכום שנפסק לטובת פלג מתוך תביעה של 160 אלף שקלים מסתכם ב-7,500 שקלים בלבד, ללא פסיקת הוצאות משפט.

ההליך המשפטי עסק בדברים שאמר מגל בשידור חי באוגוסט 2025, לפיהם פלג לא שירת בצה"ל והשתחרר כביכול כעבור יומיים בלבד. פלג טען מנגד כי מדובר בפרסום שקרי ופוגעני, שכן שירת שירות מלא בסדיר ובמשך 16 שנים במילואים, זאת על אף שהתמודד עם מחלה כרונית.

בפסק הדין קבע השופט רועי שחר כי אמירותיו של מגל לא היו בגדר הבעת דעה אלא הצגת עובדה שהתבררה כבלתי נכונה. עוד קבע השופט כי הדברים הציגו את פלג כמשתמט משירות צבאי, באופן שפגע בשמו הטוב, וציין כי העובדות לא נבדקו כראוי בטרם השידור.

לצד זאת, התביעה שהוגשה נגד ערוץ 14 עצמו נדחתה. בית המשפט קבע כי מכיוון שהדברים נאמרו במהלך שידור חי, הנהלת הערוץ לא יכלה לצפות אותם מראש.

באתר "מעריב" צוין כי גובה הפיצוי הסופי הפך את ההישג המשפטי לסמלי בלבד: מתוך תביעה על סך 160 אלף שקלים (ולאחר שמכתב ההתראה עמד על 50 אלף שקלים), נפסק הסכום הנמוך. בין השיקולים לצמצום גובה הפיצוי עמדה העובדה שמגל פרסם הבהרה ותיקון בשידור ימים ספורים לאחר המקרה.