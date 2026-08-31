אחרי מאות שנים: הקרחון הגדול באוסטריה עומד להיעלם

הקרחון לפני ואחרי ( צילום: נאס"א )

קרחון פאסטרצה (Pasterze), הנמצא באלפים המזרחיים באוסטריה, מצליח בינתיים לשמור על מעמדו כקרחון הגדול במדינה - אבל ייתכן שלא לעוד זמן רב. תמונות לוויין שפרסם מצפה כדור הארץ של נאס"א היום (31 באוגוסט 2026) חושפות כיצד הקרחון הצטמק בצורה דרמטית במהלך ארבעת העשורים האחרונים.

ההשוואה בין צילום של לוויין Landsat 5 מאוגוסט 1985 לבין צילום של Landsat 9 מאוגוסט 2026 ממחישה את השינוי היטב. בשנת 1985 זרם הקרח מאזורי ההצטברות הגבוהים אל העמק שמתחת דרך כמה מפלי קרח. כיום נותר רק מעבר צר אחד, המכונה Hufeisenbruch, המחבר עדיין בין חלקו העליון של הקרחון לבין גוש הקרח שנותר בעמק. במקום שבו השתרע בעבר הקרחון למרחק של קילומטרים נוצרו בשנים האחרונות שטחים חשופים ואגם קרחוני הולך וגדל. החוקרים מציינים כי פאסטרצה נמצא בנסיגה מאז אמצע המאה ה-19, וכי מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת אובדן מסת הקרח שלו כמעט רציף ואף מואץ. מאז שנת 1879 נרשמו רק שבע שנים שבהן הקרחון התקדם במידה כלשהי. המצב הפך חמור במיוחד בעשור האחרון. כבר בשנת 2020 נעלם אחד משני חיבורי הקרח האחרונים בין אזור ההצטברות הגבוה לבין הקרחון שבעמק, ובמקומו הופיע מפל מים. מאז נותר Hufeisenbruch כנקודת החיבור האחרונה שמחזיקה למעשה את שני חלקי הקרחון כמערכת אחת.

הקרחון בשנת 1985 ( צילום: NASA Earth Observatory / Michala Garrison )

תמונת הקרחון משנת 2026 ( צילום: NASA Earth Observatory / Michala Garrison )

הנתונים ממחישים עד כמה החיבור הזה נעשה שברירי. בין השנים 1998 ל-2025 הצטמצם רוחבו מכמעט 900 מטרים לכ-120 מטרים בלבד. החוקרים מסבירים כי הסיבה היא שילוב של ירידה בכמות הקרח המגיעה מן האזורים הגבוהים והתחממות שמקורה גם בפני הסלע החשופים סביב הקרחון, הסופגים חום ומקרינים אותו לעבר הקרח שנותר.

תמונות שצולמו באמצע אוגוסט 2026 הראו כי מעבר הקרח עדיין שלם, אך החוקרים אינם יודעים כמה זמן ימשיך להחזיק מעמד. לדברי אנדראס קלרר-פירקלבאואר מאוניברסיטת גראץ, אחד מראשי השירות למדידת קרחונים של המועדון האלפיני האוסטרי, החיבור עשוי לשרוד עוד שנה או שנתיים - אך בתנאי מזג אוויר קשים הוא עלול להיעלם אפילו מוקדם יותר.

קיץ 2026 לא הקל על מצבו של הקרחון. אביב חם ויבש באוסטריה התחלף בחודשי יוני ויולי חמים במיוחד, כאשר לפי שירות שינויי האקלים האירופי קופרניקוס נרשמו במערב אירופה הטמפרטורות המשולבות הגבוהות ביותר אי פעם לחודשים אלה. גם בשנים 2024 ו-2025 נסוגו כמעט כל הקרחונים באוסטריה.

כאשר מעבר הקרח Hufeisenbruch יימס או יתמוטט, פאסטרצה צפוי לאבד את תואר הקרחון הגדול באוסטריה. מי שיירש אותו יהיה קרחון Gepatschferner שבהרי אצטל שבטירול. בכך יגיע לסיומו, לפחות מבחינה גאוגרפית, מעמד שנמשך שנים רבות - ותמונות הלוויין של נאס"א מספקות תיעוד חד במיוחד של השינוי המתרחש באלפים.