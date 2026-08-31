"החלטה שכאבה לי": ליאו מסי הודיע על פרישה מהנבחרת

אחרי שחשבתי על זה הרבה, אני רוצה לומר לכולם שאני פורש מהנבחרת הלאומית", כך הודיע היום (שני) ליאו מסי על סיום הקריירה הבינלאומית שלו במדי נבחרת ארגנטינה.

מסי, שרק בקיץ האחרון הוביל את ארגנטינה לגמר המונדיאל השני שלה ברציפות, הודיע על החלטתו בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. בדבריו הסביר כי ההחלטה התקבלה לאחר מחשבה ממושכת מאז משחק הגמר.

"אחרי כל הזמן שעבר מאז הגמר, ואחרי שחשבתי על זה הרבה, אני רוצה לומר לכולם שאני פורש מהנבחרת הלאומית", כתב מסי. "זו הייתה החלטה שכאבה לי ועדיין כואבת לי עמוק בפנים, אבל אני מבין שזה הרגע הנכון".

בהמשך דבריו התייחס מסי לשנים שבהן לבש את מדי הנבחרת ולמאמצים שהשקיע לאורך הקריירה הבינלאומית. הוא הדגיש כי המחויבות שלו לנבחרת לא החלה רק בתקופה שבה זכתה בתארים, אלא ליוותה אותו גם בשנים שקדמו להצלחות.

"אני נשבע שתמיד נתתי הכול", כתב מסי. "לא רק בשנים האחרונות, שבהן זכינו בהכול, אלא גם לפני כן".

הכוכב הארגנטינאי הוסיף כי מטרתו לאורך השנים הייתה להיאבק למען מדי הנבחרת ולשמח את אוהדי ארגנטינה. לדבריו, הוא ביקש להעניק לאוהדים תחושת גאווה באמצעות הישגיה של הנבחרת על כר הדשא.

"תמיד נלחמתי ונתתי את כל כולי למען החולצה הזו, כדי לשמח אתכם ולגרום לכם להרגיש גאים להיות ארגנטינאים דרך הכדורגל", כתב.

הודעתו של מסי מסיימת את דרכו במדי נבחרת ארגנטינה לאחר קריירה בינלאומית ממושכת. הוא נפרד מהנבחרת כשהוא מבהיר כי ההחלטה עדיין כואבת לו, אך לדבריו זהו הרגע הנכון לסיים את הפרק הבינלאומי.