מקדימים תרופה למכה: איראן באיום חריף למפגינים

נראה כי בעקבות המצור האמריקאי, המשבר הכלכלי והאנרגטי במדינה, רמת הלחץ במשטר מתסיסה פנימית ממשיכה לטפס.

אם תשאלו את המשטר האיראני, כנראה שרצח המפגינים ההמוני שבוצע בתחילת השנה בזמן ההפגנות הסוערות כנגד השלטון בטהראן לא היה הדרך האלימה ביותר לפזר הפגנות המוניות. בכירי מערכת המשפט וארגוני האכיפה האזרחיים מבטיחים להטיל את כובד משקלם כנגד כל מי שייצא להפגין ברחובות.

ראש השופטות של איראן, גולאם-חוסיין מוחסני אייג'יי, יצא באיום חריף כנגד כל מפגין פוטנציאלי, והסביר כי עד כה המשטר לא הטיל את כל כוחו בעצירת הפגנות, דבר שלא ייאפשר יותר: "אם הם יעשו שוב את הטעות לחשוב שהם יכולים ליצור מהומות ומרידות, הם יכולים להיות בטוחים שהם יתמודדו עם תגובה חזקה מאוד ותקיפה מצד כוחות המשטרה, כוחות הביטחון והמודיעין וכן מערכת המשפט".

בכיר בכוחות הבאסיג', כוחות הדיכוי האזרחי של המשטר אשר אחראים לרצח עשרות אלפי מפגינים, הודיע גם הוא בשיחה עם הרשתות הממלכתיות באיראן: "ננקוט ביד קשה מבעבר, לא ניתן מרווח למשתפי פעולה עם האויבים החיצוניים".