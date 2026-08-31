הורים, היזהרו: משרד הבריאות מזהיר מפני הרופא הזה

"ד"ר ינקו אינו רשאי לעסוק ברפואה", כך הזהיר היום (שני) משרד הבריאות, בעקבות מספר פניות שהתקבלו לאחרונה ולפיהן ד"ר מיכאל ינקו ממשיך להעניק שירותי ייעוץ בתחומי בריאות הנפש, לרבות חוות דעת הנוגעות לילדים ולבני נוער.

במשרד הבריאות הבהירו כי רישיונו של ינקו לעסוק ברפואה הותלה למשך 15 שנים. ההחלטה התקבלה בחודש דצמבר 2025, בעקבות הרשעתו הפלילית בעבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולאחר הליך משמעתי שנערך לו במשרד הבריאות.

לפי הודעת המשרד, במסגרת ההליך נמצא כי ינקו סיפק המלצות כוזבות למתן רישיונות לקנאביס רפואי. בית הדין המשמעתי קבע כי מדובר ב"התנהלות עבריינית שיטתית וחוזרת הפוגעת באופן חמור באמון הציבור במקצוע הרפואה".

למרות התליית הרישיון, במשרד הבריאות התקבלו כאמור פניות שלפיהן ינקו ממשיך להעניק שירותי ייעוץ בתחומי בריאות הנפש. במשרד הדגישו כי התליית הרישיון עדיין עומדת בתוקפה, ולכן הוא אינו רשאי לעסוק ברפואה.

עוד הובהר כי חוות דעת רפואיות, אישורים רפואיים, אבחונים, המלצות טיפוליות או מסמכים רפואיים הניתנים על ידו אינם בתוקף. מסמכים מסוג זה לא יוכרו בידי גורמים רשמיים, בתי משפט, ועדות רפואיות, משרדי ממשלה, קופות חולים, מוסדות חינוך, צה"ל, המוסד לביטוח לאומי או חברות ביטוח.

משרד הבריאות קרא לציבור לגלות ערנות ואחריות בכל הנוגע לקבלת ייעוץ רפואי, חוות דעת או מסמכים רפואיים. במשרד ביקשו מהציבור לוודא כי כל מסמך ניתן ונחתם בידי גורם מוסמך המחזיק ברישיון תקף לעסוק ברפואה בישראל.

את תוקף רישיונו של כל מטפל ניתן לבדוק באמצעות מאגר בעלי הרישיונות של משרד הבריאות.