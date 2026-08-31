שרה נתניהו שוברת שתיקה: "נשואה לאדם הלא נכון"

לקראת שידור הריאיון הערב (שני) בערוץ 14, מובא קטע מתוך שיחתה של שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, על היחס התקשורתי והציבורי שמופנה כלפיה לאורך השנים.

במהלך הריאיון נשאלה נתניהו האם היחס אליה היה שונה במידה ובעלה היה חותך שמאלה במפה הפוליטית. "לחלוטין", השיבה נתניהו ללא היסוס.

בהמשך חשפה נתניהו שיחה שקיימה בעבר עם גורם בתקשורת: "מישהו בכיר באחד הערוצים, שאז היו רק שני ערוצים, אמר לנו: 'אם אתה לא היית המנהיג של המחנה הזה והיית המנהיג שלנו – היית המלך שלנו'. ואז הם הסתכלו עליי ואמרו: 'ואת, כמו שאת, לא צריכה לשנות כלום – את היית המלכה שלנו. את פשוט נשואה לאדם הלא נכון'".