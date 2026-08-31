הערב (שני) ישודר ב"מאסטר שף: נבחרת החלומות" בקשת 12 רגע מתוח במיוחד, כאשר גל קספרס ותאיר מורדוך יתמודדו במשימה קבוצתית שלא הכל בה הולך חלק. בהצצה שפורסמה מהפרק, ניכרת המתיחות בין השתיים כשתאיר מחליטה לשנות את המנה המתוכננת באמצע הדרך - ללא התייעצות מלאה עם שותפתה.

"תאיר עשתה שם סוויץ' כי יותר מסתדר לה", מסבירה גל בראיון לצוות התוכנית. "אני מצפה שתהיה התייעצות, שיתוף, כי זאת עבודת צוות."

הוויכוח על הדגים: טונה או אנשובי?

המתח החל כאשר תאיר הודיעה על שינוי בתפריט. "אני רוצה לקחת את הסיגר לכיוון של פסטייה, מתוק וחריף, ואנשובי לא יושב לי טוב על הדבר הזה", היא מסבירה לגל. "אז אני שנייה מוסיפה טונה."

גל, שנראית מופתעת מהשינוי הפתאומי, מנסה להבין את ההחלטה. "את עושה טונה עכשיו?", היא שואלת בפליאה. כשתאיר מאשרת, גל מציעה: "את רוצה פסטה ים-תיכונית, את חייבת טעמים של אנשובי בפנים."

אך תאיר כבר החליטה. "לא, אני משתמשת בטונה גם, אז...", היא משיבה. גל מנסה שוב: "לדעתי עדיף לך אנשובי", אך תאיר נחושה בדעתה.

"פסטונה" הופכת ל"פסטנשובי"

בראיון לצוות התוכנית, גל חושפת את מלוא התסכול. "אני לא מצליחה להבין, כי דיברנו על זה שאנחנו עושות מנה ראשונה עם אנשובי, מנה שנייה – פסטה טונה, הידועה בשמה 'פסטונה'", היא מספרת.

תאיר, מצידה, מנסה להסביר את החלטתה. "נשמע לי יותר נכון למנה העיקרית של שתינו לעבוד עם האנשובי", היא אומרת לגל. "סמכי עליי. אני רואה את המנה הספרדית הזאת בראש. פסטה עם רוטב של עגבניות ואנשובי ופלפל חריף וזה."

גל מגיבה בקצרה: "הבנתי", אך בראיון היא מוסיפה בציניות: "בגדול, הפסטה זה 'פסטונה', כן? ככה היא נקראת. אז אנחנו נחליף את זה ל'פסטנשובי'. אני כן מצפה באיזה שהוא מקום שתהיה שם התייעצות, שיתוף, כי זאת עבודת צוות."

עונה של הזדמנויות שניות

גל קספרס ותאיר מורדוך הן שתיים מתוך 12 המתמודדים שחוזרים ל"מאסטר שף: נבחרת החלומות" - עונה מיוחדת שמעניקה למתמודדים אהובים מכל העונות הזדמנות שנייה להגשים את החלום. השתיים כבר הוכיחו בעבר את כישוריהן הקולינריים, אך הניצחון חמק מהן.

גל, שהפכה לאם לראשונה בגיל 18 בלבד, שיתפה בפרק קודם על הזהות האימהית שלה ועל הבחירה להישאר רווקה כ-12 שנים אחרי הגירושין. תאיר, מצידה, חשפה סיפור אישי מרגש על שני החברים הכי טובים שלה שנהרגו בצבא, ועל האופן שבו היא ממשיכה לחיות גם בשבילם.

העונה המיוחדת משודרת בקשת 12 עם צוות שיפוט מורחב הכולל את מיכל אנסקי, אייל שני, יובל בן נריה ואבי ביטון. השאלה היא האם המתח במטבח יעזור או יפריע למתמודדות להגיע לניצחון המיוחל.