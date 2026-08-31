משמרות המהפכה בתגובה ראשונה לטראמפ: "נכה בך פי עשר!"

הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר ברשתות החברתיות ובשיחה עם רשתות מקומיות כי ארצות הברית תגיב בעוצמה על השיגורים האיראניים במהלך הלילה, ואף רמז לקריסתו הקרבה של המשטר, כעת משמרות המהפכה מתחייבים להגיב.

לאחר שאיראן וארצות הברית החליפו אמש מהלומות ותקיפות צבאיות אחרי קרוב לחודש של נצירת האש בין הצדדים, הלהבות ממשיכות להתעצם, צבאית ורטורית.

בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ להגיב באופן עצים עם השיגורים האיראניים, בכירי משמרות המהפכה מיהרו לשגר איומים משל עצמם: "כל מתקפה איראן תביא על ראשכם תגובה חזקה פי עשרות מונים" הודיע קצין בכיר בארגון.

"אין יעד באזור שמחוץ ידה של איראן, הוכחנו את זה בעבר ונוכיח את זה שוב אם הדבר יידרש" הודיע בכיר נוסף.