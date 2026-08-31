על רקע המתיחות בגוש הימין והחשש מפיצול קולות, חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) מגבה את מהלכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומסביר מדוע התערבותו בפתירת פלונטרים פוליטיים מוכיחה את עצמה.

בראיון למתי טוכפלד ביומן הצהריים ברדיו "גלי ישראל", אמר סגן ראש מח"ש לשעבר: "לראש הממשלה נתניהו יש אינטרס להביא קולות, והוא בעל הניסיון הרב ביותר".

סעדה שחזר מקרה מן העבר שבו נתניהו בלם מהלך פוליטי דומה שעמד לצאת לפועל: "בעבר הייתי אמור להקים מפלגה חדשה עם עמיחי שיקלי. האמנו בה וחשבנו שאנחנו מסוגלים להביא 4–5 מנדטים. ראש הממשלה נתניהו בא אלינו עם סקרים שערך וראה שזה יעשה יותר נזק מתועלת – והוא צדק. הוא שיחק שחמט מדויק".

בהמשך דבריו הדגיש סעדה את הצעדים שראש הממשלה מוכן לנקוט כדי למקסם את כוחו של המחנה: "הוא שם את האגו שלו בצד ומשריין אנשים בליכוד, גם כשזה בא על חשבון אנשים אחרים במפלגתו, כי הימין לפני הכול".