המשטרה הורתה לתגבר את האבטחה סביב השופט סולברג

נועם סולברג ( צילום: חיים גולדברג / פלאש 90 )

משטרת ישראל הורתה לתגבר את האבטחה סביב יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. בוועדת הבחירות אישרו כי סולברג מאובטח בהתאם להנחיות המשטרה, אך נמנעו מלפרט על מתכונת האבטחה.

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל. מטבע הדברים לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת האבטחה". ההחלטה מגיעה כאשר מערכת הבחירות נמצאת ברקע פעילותו של סולברג כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. לפני כחודשיים סיפק השופט אזהרה חריגה בנוגע להתנהלות לקראת הבחירות. בכנס שנערך באוניברסיטה העברית אמר סולברג: "עלינו להיות ערוכים לשעת משבר בבחירות - גבולות המותר והאסור מיטשטשים". באותו יום פנתה לסולברג סגנית יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, יעל רון בן משה, וביקשה לקבל פירוט על היערכות המדינה להתמודדות עם התערבות זרה, הפצת מידע כוזב ושימוש מטעה בבינה מלאכותית במהלך מערכת הבחירות. במכתבה התריעה רון בן משה מפני ניסיונות להתערבות זרה, קמפיינים של דיסאינפורמציה ושימוש מניפולטיבי בכלי בינה מלאכותית במטרה להשפיע על דעת הקהל.

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גם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע לפני כשמונה חודשים מפני הסכנות הנשקפות לטוהר הבחירות. בדברים שנשא בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב אמר: "טוהר הבחירות בסכנה - מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך".

אנגלמן התייחס גם לאפשרות של השפעות זרות על מערכת הבחירות, על רקע איומי הסייבר מאיראן ומקרי הריגול האיראני שנחשפו בישראל. לדבריו: "עלינו להכיר בכך שהשפעות זרות עלולות לצוץ ולהשפיע על התהליך הדמוקרטי שלנו".