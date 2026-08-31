הותר לפרסום: זה ראש העיר שנעצר בחשד לשחיתות

הותר לפרסום: ראש מועצת תל שבע הוא הבכיר שנעצר הבוקר בחשד לעבירות שוחד והטיית מכרזים. בית המשפט האריך היום (שני) את מעצרו של ראש המועצה בשבעה ימים, לצורך המשך פעולות החקירה.

רקע הפרשה

הבוקר הותר לפרסום כי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז דרום, עברו לחקירה גלויה בתום חודשים ארוכים של חקירה סמויה.

במסגרת הפעילות נעצרו שבעה חשודים – בהם ראש המועצה ובני משפחתו – ועוכבו לחקירה עוד שישה מעורבים נוספים. במקביל למעצרים פשטו בלשי המשטרה על משרדי המועצה המקומית תל שבע ועל בתיהם של החשודים, וביצעו חיפושים שבמהלכם נתפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב.

על פי החשד, ראש המועצה ומעורבים נוספים פעלו לאורך זמן להטיית מכרזים ציבוריים ברשות המקומית, תוך קבלת שוחד וביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים. כמו כן, נבדק החשד כי במועצה הועסקו עובדים באופן פיקטיבי, במטרה להוציא במרמה כספים מקופת הרשות ולהעבירם לכיסים פרטיים.

במשטרה ציינו כי הפעילות המשטרתית ונפילת הפרשה למרחב הגלוי מהוות חלק מהמאבק הנחוש של גורמי האכיפה בפשיעה במגזר הערבי והבדואי בנגב, ובפרט כנגד ניסיונות של גורמים שונים להפוך רשויות מקומיות לפלטפורמה לרווחים פליליים על חשבון הקופה הציבורית.