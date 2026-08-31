בהלת ענק במרכז הארץ

חמש שעות מורטות עצבים של חוסר ודאות הגיעו לפנות בוקר לסיומן, לאחר שיהלי בן ה-10, שנעלם אמש (ראשון) מביתו בשכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה, אותר בבני ברק לצד צעיר בן 20 החשוד בחטיפתו.

האירוע החל בשעות הערב, כשהחיפושים אחר הילד החלו סביב השעה 20:30, לאחר שלא שב מפארק המשחקים הסמוך לביתו. אמו, שירן שבתאי, שחזרה בשיחה עם אתר וואלה את רגעי החרדה והסבירה כיצד הגיע אל הילדים בפארק בן מיעוטים בלתי מוכר: "הגיע אליהם בחור בן 20 שביקש מהילדים כסף. הם אמרו לו שאין להם, אז הוא התחיל לחפש בטלפונים שלהם בוויז איך מגיעים לבני ברק".

אותו חיפוש העניק לחוקרים את קצה החוט הראשון. לדברי האם, החשוד אף ביצע שיחה מאחד מטלפוני הילדים ומחק אותה, אך כוחות הסייבר הצליחו להתחקות אחר השיחה ולעלות על עקבותיו.

יהלי עצמו שחזר לראשונה בשיחה עם אתר וואלה את רגעי הפחד שעברו עליו: "הוא חטף אותי. הוא ביקש ממני כסף ולא היה לי, אז הוא אמר לי שאני צריך לעזור לו והוא ביקש ממני לבקש כסף מאנשים. הלכנו רחוק מהבית ולא ידעתי לאן ופחדתי ממש".

רק בשעה 1:30 לפנות בוקר אותר הילד בבני ברק כשהחשוד לצדו. כוחות המשטרה עצרו את הצעיר במקום, ובמשטרה אישרו לאתר וואלה כי הוא נלקח לחקירה בחשד לחטיפה. "הם אזקו אותו ברגליים ובידיים ולקחו אותו למעצר", סיפרה האם. "הלב שלי נפל, הייתי בסטרס במשך שעות. אדם כזה, שמסוכן לציבור וחטף את הילד שלי, לא יכול להסתובב בחוץ".

היום צפויה המשטרה להביא את החשוד לבית משפט השלום בפתח תקווה בבקשה להאריך את מעצרו, בעוד יהלי ואמו צפויים להגיע לתשאול נוסף במסגרת החקירה.