סוגרים את הים: לאן נעלמו המדוזות? 

מדוזות בחקירה תת-ימית ( צילום: שאטרסטוק )

המדוזות, האויב הגדול ביותר של אוהבי הים כל השנה, נעלמו בסוף הקיץ הנוכחי בנטישה המונית מוכחת של חופי הים התיכון, ובמקרה חריג זה צריך להודות על עומס חום קיצוני באזור שגרם לכך. מדוזות לא אוהבות "להתבשל" במים חמים, והסיבה המסתורית להיעלמותן המוקדמת מחופי ישראל בשנה זו היא שילוב של גל חום חריג והופעת החיות הצורבות בחופי הארץ בחודשים מאי ויוני מוקדם בהרבה משיא עונת הרחצה. כל זמן שהחופים עדיין מלאים, כדאי לדעת קצת יותר על חיות הים המציקות.

מדוזה מצויה בחופי הארץ ( שטארסטוק )

דע את האויב

המדוזה החוטית הנודדת, הנחשבת לנפוצה ביותר בישראל, מגיעה בעיקר מהאוקיינוס ההודי והים האדום ומתחילה את מחזור חייה הלא ארוך במיוחד כפוליפ בקרקעית הים.

כשחום המים נעשה גבוה מ-22 מעלות, בוקעות מהפוליפים נחילי ענק של מדוזות צעירות השוחות או נסחפות לכיוון החוף.

כשהמים מתחממים מעבר ל-28 מעלות, המדוזות משנות כיוון לאזורים קרים יותר במעמקי הים.

מדוזות מסוות במעמקי הים ( צילומסך )

זרמים תת-קרקעיים חזקים, סוחפים את נחילי היצורים המטרידים הרחק מעבר למקום בו בני אדם שוחים או מתרחצים להנאתם. אבל כמו הרבה חומרי גלם מהחי המתפרקים בחום, גם המדוזה משאירה אחריה חלקי-גוף נשכניים ותופעה זו שכיחה בהרבה ממגע מסוכן ביותר עם מדוזה שלמה.

מים צורבים או "מרק מדוזות" ( רותם שדה רשות הטבע והגנים )

מים צורבים חודרים לעור

התופעה הימית המכונה "מים צורבים" או בשמה העברי הפחות רשמי "מרק מדוזות", מתרחשת כאשר החום הכבד גורם לגוף המדוזה (העשוי 95 אחוזי מים המוחזקים ברקמה רירית עליונה עם חוטים תחתיה), להתפרק לחלקים ולהפריש חומר רירי דוחה ושקוף (מוקוס בשמו המדעי), שנודד בחופשיות במים פתוחים.

תאי-הצריבה, המכונים "קנדוציטים", אוגרים את הארס מגוף המדוזה ומי שבא עמם במגע חש כאב צורב שבמקרים חריגים מחייב טיפול רפואי מידי. המצב עלול להחמיר אם מדובר בצריבה על שריטה או פצע יבש חשוף, ולכן רופאי עור ממליצים להימנע מראש מלזרות מלח על פצעים.

מדוזות זוהרות וקטלניות ( צילום: שאטרסטוק )

החופים הנגועים בעולם

למרות שהישראלים מקטרים בקיץ הכי הרבה על מדוזות, העולם סובל מהן הרבה יותר. החופים הנחשבים לנגועים ב-”מכת הים" הם באזור מפרץ "צ’יזפיק" במרילנד שבארה"ב, שם נרשמו כ-500,000 עקיצות מדוזות מסוג "סי נאטל" בממוצע רק בקיץ אחד, וגם חוף דייטונה וחוף סמירנה בפלורידה היהודית ברובה שם תועדו כ-200,000 מקרים של עקיצות מדוזה בשנה.

באזורים אלה נתגלו מדוזות זוהרות אך וכואבות במיוחד, שעדיף לראות בנשיונל ג’אוגרפיק ולא במציאות.

לא לגעת וגם לא להתקרב ( shutterstock )

האזור המסוכן ביותר לרחצה נמצא ברצועת חופי קווינסלנד בצפון אוסטרליה, שם אורבות בין הגלים המדוזה הקובייתית המכונה "צרעת הים" ומדוזה מזן "אירוקנדג’י".

שתי המדוזות הקטלניות הללו, שקופות כמעט לגמרי ומגע עמן עלול להרוג אדם בתוך שניות ספורות. בשל כך, רצועת החוף סגורה רוב השנה והכניסה למים בחלק מחופי קווינסלנד האוסטרלים מותרת בחליפת צלילה מלאה ולצורכי מחקר בלבד.