אירוע חריג בצה"ל: רוקחים גנבו אלפי תרופות מחיילים

משרד הביטחון ומשטרת ישראל חשפו כי במהלך החודשים האחרונים נוהלה חקירה סמויה ע"י ימ"ר ארזים (אח"מ) במלמ"ב שבמשרד הביטחון ויחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת, בליווי אגף האכיפה במשרד הבריאות בעקבות חשדות חריגים כנגד שני רוקחים הפועלים בבסיס.

במרכז החקירה חשדות כנגד שני רוקחים ותיקים - רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, המועסקים כספקים חיצוניים ע"י משרד הביטחון.

על פי ממצאי החקירה, עלה כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי ב"שוק השחור", תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

זאת מעבר לסכנה הטמונה במסחר לא מוסדר של תרופות מרשם בעלות תופעות לוואי וסיכונים.

עם הפיכתה של החקירה לגלויה, נעצרו שני הרוקחים במחנה גלילות והובאו לחקירה בימ"ר ארזים בחשד לעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות, מעשי פזיזות ורשלנות ועבירות נוספות על פי פקודת הרוקחים.