כלי חרס, נרות וכתובות: פונדק עתיק נחשף בסיני

שרידי הפונדק שנמצאו ( צילום: EGYPTIAN TOURISM AND ANTIQUITIES MINISTRY )

שרידיו של פונדק דרכים מהתקופה הממלוכית נחשפו במהלך חפירות ארכאולוגיות בעיר הקדומה אסילה שבצפון חצי האי סיני. על פי משרד התיירות והעתיקות המצרי, המבנה שימש ככל הנראה תחנת מנוחה לסוחרים, נוסעים ועולי רגל שעשו את דרכם באחד מצירי המסחר והעלייה לרגל החשובים של האזור.

אסילה שכנה לאורך "דרך הסולטאן", הידועה גם כדרך החאג' המצרית, שחיברה במשך מאות שנים בין מצרים, הלבנט וחצי האי ערב. הדרך שימשה לתנועת שיירות מסחר, עולי רגל ואף כוחות צבאיים בתקופות האסלאמיות. במהלך המאה ה-11 נפגע השימוש בחלק הצפוני של המסלול בשל האיום הצלבני, והדרך למכה הוסטה בהמשך דרומה דרך נמל עידאב שלחוף הים האדום ומשם לעבר ג'דה. בחפירות נחשפו קירות הבנויים מלבני בוץ ולבנים אדומות, שנשענו על יסודות שחוזקו באבן גיר. לדברי ד"ר הישאם אל-לייתי, מזכ"ל המועצה העליונה לעתיקות במצרים, הקירות משתרעים לכמה כיוונים ומעידים כי המבנה כלל בעבר מספר חדרים פנימיים. החוקרים מעריכים כי חלקם שימשו כחדרי אירוח או כחנויות ומחסנים שהיו צמודים לפונדק. תוכנית המבנה מזכירה אתר מסחרי קדום נוסף בצפון סיני, חאן אל-חוויינאת. אף שהמתחם שנחשף באסילה קטן ממנו, הדמיון האדריכלי מחזק את ההערכה כי גם כאן פעלה תחנת דרכים ששירתה שיירות של סוחרים ונוסעים שחצו את המדבר.

חלק מהכלים שנמצאו באתר ( צילום: EGYPTIAN TOURISM AND ANTIQUITIES MINISTRY )

בין הממצאים המסקרנים ביותר שהתגלו באתר נמצאים כלי חרס המצופים בזיגוג ירוק-זית, שברי כלי חרס מעוטרים ושברי נרות. החוקרים סבורים כי מאפייניהם מתאימים לתקופת שלטונו של הסולטן הממלוכי א-נאצר מוחמד, בן השושלת הבחרית, ששלט במצרים ובאזור בכמה תקופות בתחילת המאה ה-14. על חלק מהשברים אף זוהו אותיות ערביות שעשויות להיות חלק מהמילה "אל-נאצר", אולם החוקרים מדגישים כי נדרש מחקר נוסף כדי לקבוע בוודאות את תיארוך האתר ואת שימושיו המדויקים.

ראשי המשלחת הארכאולוגית, מוחמד חליל וסדאם חוסיין, הסבירו כי הממצאים מאפשרים להבין טוב יותר את התשתיות שתמכו במסחר, בעלייה לרגל ובתנועת צבאות בתקופות האסלאמיות. תחנות מסוג זה הוקמו במיקומים אסטרטגיים לאורך נתיבי סיני וסיפקו לשיירות מקום למנוחה, אספקה ומסחר.

שר התיירות והעתיקות המצרי שריף פתחי אמר כי התגלית באסילה פותחת חלון נוסף להבנת רשת המסחר הענפה שחיברה בעבר בין מצרים לחצי האי ערב. לדבריו, הממצאים מצטרפים לשורת תגליות ארכאולוגיות שמאפשרות לחוקרים לבחון מחדש את ההיסטוריה של סיני ואת הקהילות והתרבויות ששגשגו באזור לאורך הדורות.