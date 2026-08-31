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טראמפ בהכרזה זועמת: "זה נגמר, איראן מתה!"

הנשיא טראמפ יצא בהודעה זועמת נגד המשטר האיראני בעקבות הלחימה שהתרחשה הלילה, התעקש שהמשטר האיראני על סף קריסה וקרא להעמיד לדין את בכירי המשטר

15:40
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דונלד טראמפ (צילום: Leib Abrams/Flash90)

לאחר חילופי מהלומות במהלך הלילה, לאחר קרוב לחודש של נצירת האש, הנשיא טראמפ לא מסנן מילים ויוצא כנגד האיראנים במאה קמ"ש. טראמפ הסביר כי איראן מתה, תיאר את המשטר כבשלבי קריסה, יצא כנגד תיאור התקשורת של המלחמה וקרא להעמיד את בכירי המשטר לדין.

הודעת הנשיא טראמפ (צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית)

בהודעה זועמת שפרסם הנשיא ברשת החברתית Truth social בבעלותו, הודיע בזעם: ""איראן היא באופן רשמי מדינה כושלת. היא מתה! אין להם חיל הים, אין להם חיל האוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על 300%, והמנהיגות שלהם בכאוס מוחלט ואינה מסוגלת לייצג כראוי את המדינה".

" הדבר היחיד שיש להם זה פייק ניוז מארה"ב, נכונות להרוג את המפגינים שלהם (עכשיו למעלה מ-100,000 אנשים מתים. צריך להעמיד אותם לדין על פשעי מלחמה נגד האנושות!), ושורה טובה של "בולשיט". תודה על תשומת הלב בעניין זה! ".

בנוסף להודעתו הכועסת ברשתות, שוחח טראמפ גם עם רשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, והודיע כי ארצות הברית תגיב באופן נחרץ על התקיפות האיראניים על כוחותיה במהלך הלילה: "אנחנו הולכים להגיב, נכה בהם חזק מאוד" התחייב טראמפ בשיחה עם כתבים.

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