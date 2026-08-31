ינון מגל מכה על חטא: "טעיתי, אני מודה"

העיתונאי בן כספית פנה היום (שני) לינון מגל, ושאל אותו בשידור חי ברדיו 103fm: "למה רצית שמנסור עבאס יהיה שר?"
ינון מגל אמר: "מודה, אני טעיתי, אבל התפכחתי. גם היום אתה רוצה שמנסור עבאס יהיה בממשלה. אתם תכשירו כל שרץ כדי להפיל את נתניהו, כדי שלא תשבו עם הבבונים, הדוסים והמתיישבים.
ברית המשרתים עלק. אתם תשבו עם שונאי ישראל שרוצים להחריב את המדינה, כדי להחרים את נתניהו והימין".
נזכיר כי בשנת 2021, במהלך המאמצים של בנימין נתניהו להרכיב קואליציה, תמך מגל פומבית בשילובו של עבאס ומפלגת רע"מ בממשלה ואף לחץ על בצלאל סמוטריץ' להסכים לכך.
באותה עת, מגל אף תמך באפשרות שעבאס ימונה לשר לענייני חברה ערבית בממשלת ימין, מתוך רצון לאפשר את הקמת הממשלה בראשות נתניהו.
עם זאת, בשנים שלאחר מכן ובצל הקמת "ממשלת השינוי", שינה מגל את עמדתו מקצה לקצה. הוא הצהיר כי הוא מתחרט על תמיכתו והביע התנגדות נחרצת לכל שיתוף פעולה פוליטי עתידי עם עבאס, בטענה כי שילובו בממשלה פגע בפעילות הביטחונית בעזה.
המלחמה האמתית איננה בין ימין ושמאל אלא על זהותה היהודית של המדינה. ערוצי התבהלה והנוהים אחרים ,בועטים בכל מה שריח יהדות נודף ממנו. אגב, הזכות שלנו ,על ארץ ישראל, שאומות העולם הכירו, היא אך ורק מכוח התנך. מי שבועט בתנך ,אין לו כל זכות להיות פה.