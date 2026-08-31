ינון מגל מכה על חטא: "טעיתי, אני מודה"

‏העיתונאי בן כספית פנה היום (שני) לינון מגל, ושאל אותו בשידור חי ברדיו 103fm: "למה רצית שמנסור עבאס יהיה שר?"

ינון מגל אמר: "מודה, אני טעיתי, אבל התפכחתי. גם היום אתה רוצה שמנסור עבאס יהיה בממשלה. אתם תכשירו כל שרץ כדי להפיל את נתניהו, כדי שלא תשבו עם הבבונים, הדוסים והמתיישבים.

ברית המשרתים עלק. אתם תשבו עם שונאי ישראל שרוצים להחריב את המדינה, כדי להחרים את נתניהו והימין".