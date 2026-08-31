השבתת מתקני ההתפלה: הפסקות מים גם בירושלים

הפסקות מים בירושלים ( עבד אל ראחים חאטיב/פלאש90 )

תאגיד הגיחון מסר כעת (שני) כי בהמשך להודעת רשות המים על הפסקה זמנית בפעילותם של חלק ממתקני ההתפלה הפועלים בישראל, החלו בדקות האחרונות קשיים באספקת מים במספר שכונות בעיר ירושלים.

נכון לשעה 15:00 מסתמן כי באזור השכונות הבוכרים, גאולה, רמות אשכול, מאה שערים והסביבה ישנן הפסקות מים. תאגיד הגיחון נערך לאספקה חלופית של מים, והקים ברזיות מים ציבוריות המפוזרות באותן שכונות לטובת הציבור המתגורר באזור (מיקומן המדויק והמתעדכן של הברזיות מפורט באופן מקוון באתר הגיחון). עובדי הגיחון ועיריית ירושלים פועלים החל משעות הבוקר בתיאום מול כל גורמי המקצוע הרלבנטיים במשק המים, וקוראים לציבור לצמצם צריכת מים מיותרת, דוגמת מילוי בריכות ביתיות והשקיה.

עוד באותו נושא דרמטי: המו"מ בין סמוטריץ' לפייגלין על סף פיצוץ יוסי בן עטר

הפסקות המים החלו הבוקר, בעקבות תקלה חמורה במערכת המתפילים הארצית. בהערכת מצב דחופה שקיימו גורמי המועצה האזורית רמת הנגב יחד עם חברת "מקורות" ורשות המים, במטרה לנצל באופן מבוקר את משאבי המים באזור ולהתמודד עם השיבושים באספקה.

בעקבות כך ננקטו מספר צעדים מידיים לצמצום צריכת המים השפירים. במסגרת זו, הונחו כלל הצרכנים החקלאיים באזור להפסיק לחלוטין את ההשקיה למשך מספר שעות. במקביל, יצאה קריאה לתושבי המועצה להימנע בשעות הקרובות ככל הניתן מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים.

במועצה האזורית רמת הנגב מבהירים כי נכון לשלב זה לא צפויה פגיעה באספקת מי השתייה למשקי הבית. האתגר המרכזי בעקבות התקלה מתמקד כרגע במגזר החקלאי, וכלל הגורמים הרלוונטיים פועלים יחד על מנת לחזור לשגרה ולשמור על אספקת מי שתייה רציפה ותקינה לתושבים.

מדוברות המועצה נמסר כי הם נמצאים בקשר שוטף מול הגורמים המקצועיים ברמה הארצית, וימשיכו לעדכן את הציבור בהתאם להתפתחויות ולצב התאוששות המערכת.