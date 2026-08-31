עומר אדם ( צילום: שי פרנקו )

רגע אחרי החתונה המפוארת בפורטופינו ואחרי כעשור של עבודה צמודה וחברות עמוקה, אור לוזון הודיעה לעומר אדם כי היא מסיימת את תפקידה כסטייליסטית הקבועה שלו. הדבר נחשף היום (שני) בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס", וזאת לאחר שבימים האחרונים התגלגלו שמועות על מתיחות בין השניים.

לוזון, שמלבישה את הזמר מאז שנת 2015, ליוותה אותו בכל שלבי הקריירה - בהופעות, בפרויקטים עסקיים ומסחריים, ובחייו האישיים. השיתוף הצמוד ביניהם נחשב לאחד המוצלחים בתעשייה, כאשר הסטיילינג של אדם הפך לחלק בלתי נפרד מהמותג האישי שלו. הקרע שנחשף לפני החתונה על פי הדיווחים, ימים ספורים לפני החתונה המתוקשרת עם סשה ישראלוביץ' נחשף קרע עמוק בין השניים. לוזון לא הוזמנה לאירועי החתונה בפורטופינו, מה שהוביל לסערה במדורי הרכילות ולשפע שמועות בניסיון להבין מה עומד מאחורי ההיעדרות המפתיעה. מקורבים מסרו כי לוזון כבר שוריינה למופעי NEXT של אדם ואף קיבלה את לוח הזמנים המלא שלו, כשהיא אמורה הייתה להלביש אותו לכל ההופעות הקרובות. עם זאת, ההחלטה על סיום שיתוף הפעולה התקבלה לאחר החתונה, ככל הנראה בעקבות המתיחות שהתגלתה.

(מתוך עמוד האינסטגרם של אור לוזון) ( (מתוך עמוד האינסטגרם של אור לוזון) )

לא הפעם הראשונה בתעשייה

סיפור דומה התרחש לאחרונה גם עם הזמרת אודיה אזולאי והסטייליסטית אור לוזון. אז דווח על פיצוץ ופרידה מקצועית, אך לוזון מיהרה להכחיש ולהבהיר כי "לא היה פיצוץ, לא הייתה פרידה" וכי הצוות פשוט גדל והתרחב.

במקרה של עומר אדם, נראה כי המצב שונה. ההחלטה על סיום שיתוף הפעולה מגיעה לאחר עשור של עבודה משותפת שהניבה חלק ניכר מהמראה הבימתי והציבורי של הזמר. כעת, לאחר החתונה ולקראת סדרת ההופעות הקרובה, אדם יצטרך למצוא סטייליסט חדש שילווה אותו בשלב הבא של הקריירה.

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