הנסיכות המצריות נקברו עם כלי נשק - העצמות שלהן חושפות מדוע

ממצאים חדשים ממצרים העתיקה עשויים לשנות את הדרך שבה נתפס תפקידן של נשים ממשפחת המלוכה לפני קרוב ל-4,000 שנה. מחקר שפורסם בכתב העת Frontiers in Environmental Archaeology בחן מחדש שרידים של בני משפחת המלוכה שנמצאו בדחשור, והגיע למסקנה כי כלי הנשק שנקברו לצד כמה מהנסיכות לא היו בהכרח קישוטים או סמל למעמדן, אלא כלים שהנשים עשו בהם שימוש ממשי במהלך חייהן.

המחקר התמקד בשש מומיות מלכותיות שהתגלו במהלך שנות ה-90 של המאה ה-19 באזור הקבורה המלכותי בדחשור, מדרום לקהיר. ארבע מהנשים היו אחיות ובנותיו של פרעה אמנמחת השני. במשך שנים השרידים כמעט נשכחו, עד שאותרו מחדש במוזיאון המצרי במסגרת עבודות אוצרות שנערכו בשנת 2020.

בקברים נמצאו חפצים שבדרך כלל היו מזוהים בעבר עם קבורת גברים, ובהם קשתות, חצים וכלי נשק נוספים. לצד נסיכה שמכונה איטה נמצא גם פגיון מעוטר במיוחד. עד כה היה מקובל לפרש חלק מהפריטים הללו כחפצים טקסיים שנועדו ללוות את בני משפחת המלוכה אל העולם הבא, אך בדיקת העצמות העלתה אפשרות מסקרנת בהרבה.

לדברי החוקרים, בעצמותיהן של כמה מהנסיכות נמצאו אזורי חיבור מפותחים במיוחד של שרירים ורצועות, בעיקר בפלג הגוף העליון. מדובר בשינויים שיכולים להיווצר בעקבות פעילות חוזרת ומאומצת במשך שנים. החוקרים מצאו התאמה בין דפוסי העומס שניכרו בעצמות לבין התנועות הדרושות למתיחת מיתר של קשת, לייצוב כלי נשק ולשימוש בפגיון או באלה.

הנסיכה איטה, שמתה על פי ההערכות בגיל 28 עד 34, הציגה סימנים לחיבורי שרירים חזקים בפלג גופה העליון. החוקרים סבורים כי הדבר מתאים לשימוש שגרתי בכלי נשק. אצל נסיכה אחרת, איטאוורת, שמתה ככל הנראה כשהייתה בת 20 עד 34, נמצאו סימנים המעידים לדעת החוקרים על מיומנות בירי בקשת. היא גם שרדה שברים בצלעות ובכפות הרגליים.

גם אצל הנסיכה חנמת, שהגיעה ככל הנראה לשנות ה-30 המאוחרות או ה-40 לחייה, נמצאו חיבורי רצועות מפותחים במיוחד, אף שבמקביל נמצאו סימנים להידלדלות העצם. סימנים דומים הקשורים לירי בקשת נמצאו גם אצל הנסיכה נוב-חותפ ואצל המלך הור, שנכללו במחקר.

הממצאים אינם מאפשרים לקבוע בוודאות שהנסיכות השתתפו בקרבות. עם זאת, החוקרים טוענים כי הם מחזקים משמעותית את האפשרות שנשות משפחת המלוכה עסקו באופן קבוע בפעילויות גופניות תובעניות, ובהן ציד, אימוני נשק וירי בקשת.

העצמות סיפקו גם הצצה לצד הקשה יותר בחייהן. אצל כמה מהנבדקים נמצאו סימנים לפציעות, זיהומים וחסרים תזונתיים. החוקרים מעריכים כי חלק מהפציעות עשויות היו להיגרם מנפילות, חבטות או תאונות הקשורות לאורח חיים פעיל. העובדה שחלק מהשברים החלימו היטב מעידה, לדבריהם, כי לבני משפחת המלוכה הייתה גישה לטיפול רפואי מתקדם יחסית לתקופתם.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי התמונה עדיין אינה מלאה. חלקים מהשלדים אבדו במהלך השנים, ובהם גולגולותיהן של כמה מהנסיכות, עובדה שמגבילה את סוגי הבדיקות שניתן לבצע. בהמשך מתכנן צוות המחקר לערוך גם בדיקות איזוטופים שיוכלו לספק מידע נוסף על התזונה, הבריאות ואורח החיים של בני משפחת המלוכה.