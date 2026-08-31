דרמטי: המו"מ בין סמוטריץ' לפייגלין על סף פיצוץ

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

למרות הדיווחים על התקדמות משמעותית במשא ומתן בין יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליו"ר זהות משה פייגלין, גורם בכיר בזהות אומר היום (שני) ל'סרוגים' כי בין הצדדים נותרו פערים משמעותיים, וכי מבחינת המפלגה המשא ומתן נמצא כעת קרוב לנקודת פיצוץ.

בימים האחרונים פורסם כי הצדדים סיכמו שפייגלין יקבל את המקום השני ברשימה המשותפת, כאשר המחלוקת נותרה סביב המקומות הנוספים שיוקצו לזהות. לפי דיווחים שפורסמו היום, פייגלין דורש גם את המקומות 8, 10 ו־12. אלא שלסרוגים נודע כי המחלוקת רחבה יותר. בזהות דורשים לקבל שני מקומות בתוך השביעייה הראשונה ברשימה, וטוענים כי בהתאם לנתוני הסקרים שפורסו ביממה האחרונה ולכוח האלקטורלי שהם צפויים להביא לחיבור, יש להעניק להם ייצוג משמעותי יותר. אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות נוגעת למקומות 11 ו־12. בציונות הדתית מבקשים לדלל ככל האפשר את נציגי זהות בהמשך הרשימה, בעוד בזהות דורשים כי החל מהמקום העשירי יישמר למעשה "זיגזג" בין נציגי שתי המפלגות. סמוטריץ', לפי הגורם, אינו מסכים לכך. במסגרת הניסיונות לגשר על הפערים אף עלתה אפשרות שהמקום הנוסף שדורשת זהות ייכנס לכנסת באמצעות החוק הנורבגי, כפיצוי על מיקום נמוך יותר ברשימה. אלא שבזהות מסתייגים מההצעה, שכן לדבריהם אין ודאות שהרשימה תהיה חלק מהקואליציה הבאה, ולכן אינם מוכנים להסתמך על האפשרות לכניסה לכנסת באמצעות החוק הנורבגי.

עוד באותו נושא 18 מיליון שקלים: תביעת ענק נגד הפצ"רית ופרקליט המדינה חני אדרי

בזהות טוענים כי החיבור אינו רק מהלך טכני להצלת קולות, אלא כזה שצפוי להביא לרשימה קהלים חדשים שאינם מצביעי הציונות הדתית כיום. לדבריהם, עצם כניסתה של זהות לבלוק מעניקה לרשימה ביטחון רב יותר במעבר אחוז החסימה, ולכן הם דורשים שהדבר יבוא לידי ביטוי בחלוקת המקומות.

מנגד, התחושה בקרב אנשי זהות היא שסמוטריץ' מעוניין בחיבור שבו פייגלין עצמו ישוריין במקום גבוה, אך יתר אנשי זהות יוצבו במקומות מרוחקים יותר. "התחושה היא שהוא רוצה את זהות קטנה וחלשה", אומר גורם המעורה במשא ומתן.

ההצעה הנוכחית מונחת על השולחן מאז יום רביעי בלילה. מאז התקיימו כמה שיחות בין הצדדים, אולם לפי הגורם בזהות לא נרשמה פריצת דרך של ממש. הפגישות והשיחות מתקיימות בקצב איטי יחסית, אחת לכמה ימים.

גם שמו של ח"כ לשעבר מיכאל בן ארי מעורב במשא ומתן, לאחר שכבר סיכם בעבר על ריצה משותפת עם פייגלין. עם זאת, עצם מעורבותו בשיחות אינה מבטיחה בשלב זה כי ישובץ לבסוף במקום מסוים ברשימה וכי לא הובטח לו השיריון השני לאחר היו"ר פייגלין.

הגורם הבכיר בזהות מסכם כי למרות האופטימיות שמשדרים הצדדים כלפי חוץ, הפערים סביב מבנה הרשימה נותרו גדולים. לדבריו, אם סמוטריץ' לא יסכים להרחיב את הייצוג של זהות מעבר לפייגלין ולמספר מועמדים במקומות מרוחקים יותר - האפשרות שהמגעים יתפוצצו עדיין מונחת על השולחן.