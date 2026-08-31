כלי טיס בלתי מאויש (כטב"מ) של חיל האוויר תקף היום (ו') ג'יפ בשכונת תל אלהווא במערב העיר עזה. לפי דיווחים פלסטיניים, כוחות ההצלה חילצו 3 הרוגים בזירת התקיפה, אך בשלב זה טרם פורסמו פרטים נוספים על זהות היעדים.

התקיפה מצטרפת לסדרת חיסולים שביצע צה"ל ברצועת עזה בימים האחרונים, במסגרת המדיניות השיטתית של חיסול מחבלים המהווים איום על כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

שני מחבלים חוסלו קודם לכן

מוקדם יותר היום דיווחו כלי התקשורת הפלסטיניים על חיסול שני מחבלים בתקיפה נפרדת. על פי הדיווחים, מדובר במחבלים עומאר אל סראג' ועסאם חאלד תאופיק, שחוסלו בירי של כטב"מ.

בצה"ל נוהגים להמתין עם פרסום פרטי החיסולים כ-24 שעות ולעיתים יותר, עד שדובר צה"ל מפרסם באופן רשמי את זהות היעדים ואת הרקע למבצע. במקרים רבים, ההודעה הרשמית כוללת גם פרטים על מעורבותם של המחוסלים בפעילות טרור ובתכנון מתווי תקיפה נגד כוחות צה"ל.

המשך מדיניות החיסולים

התקיפות של היום מצטרפות לשורה ארוכה של חיסולים שביצע צה"ל ברצועת עזה בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר חוסל מפקד פלוגה בחמאס בחאן יונס, כשהמחבל רכב על אופניים חשמליים ונפגע מטיל שנורה מכלי טיס.

יום קודם לכן, חוסל מהנד סעדה, ראש חולייה בחמאס, בתקיפה בבית לאהיא שבצפון הרצועה. החיסול סימן את חידוש הפעילות הממוקדת של צה"ל אחרי תקופה של הימנעות יחסית מחיסולים.

במערכת הביטחון ממשיכים להבהיר כי ידו הארוכה של צה"ל תגיע לכל מי שלוקח חלק בפעילות הטרור ברצועה, בכל מקום ובכל זמן. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.