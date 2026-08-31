סער מגיב לראש ממשלת ספרד: "משקר בגלוי וללא בושה"

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז ( גיל קורצו\שאטרסטוק )

שר החוץ גדעון סער הגיב היום (שני) לטענות של ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, שהאשים את ישראל ורוסיה בקידום מידע כוזב הקשור לכניסה ההמונית של המהגרים לסאוטה בחודש שעבר. בדבריו סער הבהיר כי מדובר בשקר והכחיש את הטענות המיוחסות לישראל.

"ראש הממשלה סנצ'ז שוב משקר ללא בושה" אמר סער. "בראיון היום, הוא שיקר ובאופן מדהים האשים את ישראל בהפצת מידע מטעה בנוגע לאירועים בסאוטה. זהו שקר גלוי". עוד תקף את סנצ'ז כשאמר כי "המשך הפצת השקרים המכפישים לא יסיחו את הדעת מהכישלון המביש של סנצ'ז ביכולתו לנהל את ענייני ארצו".

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כאמור, סנצ'ז טען מוקדם יותר היום כי ישראל ורוסיה קידמו מידע כוזב הקשור לכניסה ההמונית של המהגרים לסאוטה בחודש שעבר. בדבריו האשים את שתי המדינות בניצול משבר ההגירה כדי למתוח ביקורת על ממשלת ספרד, בעקבות המחלוקות עמה לגבי עמדת המדינה בנושא המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון.

לטענת סנצ'ז, הוא הסתמך על מחקר של שירות החוץ של האיחוד האירופי (EEAS) לקביעתו. "אחרי האירועים שהתרחשו ב-30 וב-31 ביולי, היה גל של הפצת שמועות ודיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, מחשבונות שקושרו לרוסיה ולישראל" אמר. "המדינות הללו הפיצו והעצימו דיסאינפורמציה הקשורה לכניסה ההמונית של מהגרים למובלעת הספרדית סאוטה בחודש שעבר".

עוד ציין כי "ברור שישראל ורוסיה ניצלו את המשבר כדי לתקוף אותנו, שכן הן היו במחלוקת עם מדריד על עמדותינו במלחמות. הימין הקיצוני בכל רחבי העולם משתמש בנושא ההגירה לא רק כדי לתקוף את ספרד, אלא גם כדי לפגוע באירופה ולפלג אותה".