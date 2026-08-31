18 מיליון שקלים: תביעת ענק נגד הפצ"רית ופרקליט המדינה 

הפצ"רית ( אורן בן חקון/פלאש90 )

שלושה מלוחמי כוח 100 עולים שלב בתביעה ויוצאים למערכה נוספת - הפעם נגד הפצ"רית המודחת ופרקליט המדינה.

בכתב תביעה שהוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים, על ידי עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, ועל יד עורכי הדין ד"ר איתמן מירון ואלחנן מירון, ממשרד עוה"ד מירון פריבס בן ציון דורשים הלוחמים פיצוי של 18 מיליון שקלים, בגין שורה של עוולות שנגרמו להם לאורך הפרשה, ובהן חשדת שווא, מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הגשת כתב אישום שלא כדין וטיוח חקירת ההדלפה. התביעה מצטרפת להליך אזרחי ראשוני שהתנהל בבית משפט השלום נגד הכתב גיא פלג וחברת החדשות של ערוץ 12, אלא שכעת, בשל היקף הסכום והטענות המועלות, עובר ההליך להתנהל בבית המשפט המחוזי. בכתב התביעה החדש נמצאים ברשימת הנתבעים מופיעים הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, מתן סולומש, ליאור עייש, דוברת הפרקליטות הצבאית, המשטרה הצבאית, צה"ל, גיא פלג וחברת החדשות הישראלית, וכן גיא גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, פרקליט המדינה עמית איסמן, גל עשהאל, אלון אלטמן, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל ומדינת ישראל. הסכום הכולל המופיע בכתב התביעה עומד על 18 מיליון שקל. כתב התביעה מפרט שורה של ראשי נזק, ובהם 1.5 מיליון ש"ח בגין החשדת שווא בעבירת מין חמורה, 450 אלף ש"ח בגין מעצר שווא של 15 ימים, 3 מיליון ש"ח בגין לשון הרע, מיליון ש"ח בגין כתב אישום שווא וחצי מיליון ש"ח בגין טיוח חקירת ההדלפה, לצד ראשי נזק נוספים. התביעה אינה עוסקת רק בפרסום התקשורתי מ-2024, אלא בשרשרת האירועים שלטענתם החלה בחשדות השווא, במעצר המתוקשר, בהדלפת חומרי החקירה, ובהמשך בהליך הפלילי ובאופן שבו טופלה חקירת ההדלפה. בכתב התביעה מעלים התובעים טענות קשות במיוחד בנוגע להתנהלות לאחר חשיפת ההדלפה. לטענתם, הגורמים שהיו אמורים לחקור את ההדלפה נמנעו במשך חודשים מפתיחת חקירה אפקטיבית, ולאחר מכן הוקמה בדיקה שלטענתם לא הייתה יכולה לחשוף את מלוא האמת. עוד נטען כי הוצגו לבג"ץ מצגים מטעים בנוגע להדלפה ולמידת החשיפה לחומרים שהודלפו.

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לפי כתב התביעה, נתבעים ובהם בכירים בפרקליטות ובמערכת אכיפת החוק חיפו על מבצעי ההדלפה, ואף מסרו לבית המשפט העליון נייר עמדה שלטענת התובעים היה מטעה. התובעים טוענים כי בכך נגרם להם עינוי דין מתמשך, שנמשך מאז הדלפת חומרי החקירה ב-6 באוגוסט 2024 ועד לביטול כתב האישום ב-12 במרץ 2026.

עוד נטען בכתב התביעה כי פרקליט המדינה עמית איסמן וגורמים נוספים היו אמונים על הטיפול בחקירת ההדלפה, אך לא הורו על חקירה פלילית במשך חודשים. התובעים טוענים כי במקום לאתר את המדליפים ולברר את נסיבות העברת חומרי החקירה לתקשורת, נעשו פעולות שלטענתם עיכבו וסיכלו את בירור הפרשה. לטענת העותרים גם לאחר חשיפת ההדלפה, המערכת הייתה מחויבת לבחון מחדש את התנהלות הגורמים שהיו מעורבים בה, ולא להסתפק בבדיקה פנימית.

במקביל, התביעה מותחת ביקורת חריפה על ההליך הפלילי עצמו. לפי הנטען, הפצ"רית וגורמים נוספים ערכו ללוחמים שימוע בעקבות דרישת הסנגורים, אך דחו את טענותיהם בנוגע להדלפת חומרי החקירה, כאשר לטענת התובעים היה בכך ניגוד עניינים חמור. בהמשך הוגש כתב האישום, והלוחמים טוענים כי מדובר היה בהליך פגום מיסודו.

התובעים מפנים במיוחד להחלטתו של הפצ"ר הנוכחי, איתי אופיר, לבטל את כתב האישום. לטענתם, ביטול כתב האישום לאחר שימוע חוזר וקבלת טענות ההגנה מהווה אינדיקציה משמעותית לכך שההליך המקורי היה פגום, וכי אילו העוולות הנטענות לא היו מתרחשות, ניתן היה למנוע או לפחות לקצר באופן משמעותי את התקופה שבה נאלצו להתמודד עם כתב אישום חמור.

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, המייצג את הלוחמים, אומר "זו תביעה מורכבת כנגד גורמים רבי עצמה בהם שדירת הפיקוד לשעבר של הפרקליטות הצבאית וחדשות 12 שהינו גוף התקשורת החזק בישראל, שחברו יחדיו לפגיגה קשה בלוחמים וכנגד ראשי גורמי אכיפת החוק שמגוננים על הפצ"רית מתוך הזדהות ערכית וקרבה מערכתית אליה תוך פגיעה חריפה בשלטון החוק, ובשוויון הזכויות של הפרט אל מול מערכת אכיפת החוק".