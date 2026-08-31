יאיר נתניהו ממשיך להדליק את בריטניה: "התרגזתם? יופי"

הסלמה נוספת: יומיים אחרי שעורר סערה כשצייץ כי איי פוקלנד הבריטים שייכים לארגנטינה, יאיר נתניהו המשיך היום (שני) כשפנה בציוץ לתושבי בריטניה - והשווה בין הזעם שלהם לבין התחושות בישראל על המדיניות האנטי-ישראלית של ממשלת הלייבור.

"התרגזתם מההערה שלי על איי פוקלנד - ערימת סלעים במרחק של 12 אלף קילומטר מהחופים שלכם? יופי" כתב נתניהו הבן. "עכשיו תדמיינו איך אנחנו הישראלים מרגישים לגבי ההכרה של הממשלה שלכם ב'פלסטין' על פני מולדתנו ההיסטורית ביהודה ושומרון, ההכחשה של הריבונות שלנו על בירתנו ירושלים ועל רמת הגולן, ההתערבות המתמדת שלה בעניינינו הפנימיים והביקורת המתמשכת שלה על המדינה שלנו".

עוד המשיך והבהיר לגבי ירושלים, יהודה ושומרון והגולן: "אדמות אלה נמצאות בלב המדינה שלנו, שגודלה כבר בערך בגודל ויילס – לא אדמות במרחק של אלפי קילומטרים מאיתנו".

"הממשלה שלכם מותחת ביקורת על תגובת המדינה שלנו לאירועי ה-7 באוקטובר בעזה, בזמן שברור מאד שאם המדינה שלכם הייתה נכבשת על ידי קבוצת טרור שהרגה, אנסה, עינתה וחטפה אלפי בריטים, תוך ירי אלפי רקטות על הערים שלכם – כפי שחווינו ב-7 באוקטובר – התגובה שלכם הייתה חריפה בהרבה" תקף. "בריטניה החריבה את גרמניה במלחמת העולם השנייה, והרגה מיליוני אזרחים גרמנים. ההרוגים מכוחות בריטיים באפגניסטן ובעיראק היו גבוהים בהרבה מאלה בעזה, למרות שאף אחת מאותן מדינות לא תקפה את בריטניה או הציבה איום ישיר על בריטניה".

"מאז הטבח הגדול ביותר של יהודים מאז השואה ב-7 באוקטובר, חווינו רק עוינות, אנטישמיות ועלילות דם מצד הממשלה שלכם" סיכם. "הברית פועלת בשני הכיוונים".