רותם סלע, שלא מהססת להביע את דעותיה הפוליטיות ברשתות החברתיות ולהגיב לאירועים חדשותיים, נשאלה היום (שני) בראיון למאקו סלבס האם היא שוקלת לעבור מהמסך הקטן לזירה הפוליטית. התשובה שלה הייתה זהירה, אך לא שללה את האפשרות.

"עוד לא, אנחנו לא שם", ענתה הכוכבת בראיון שנערך במסגרת השקת המותג החדש שלה. אולם היא הוסיפה משפט שמעורר סקרנות: "כרגע זה לא בתוכניות שלי, אבל את יודעת, never say never".

מביעה דעות ונחשפת לביקורת

כזכור, סלע מביעה לא מעט פעמים את דעותיה הפוליטיות ברשתות החברתיות, ולא פעם זוכה לביקורת מצד מי שמתנגדים לעמדותיה. למרות הביקורת, היא ממשיכה להתבטא בנושאים שעל סדר היום הציבורי, מה שעורר בקרב הקהל שלה תהיות האם היא תהיה מוכנה לעשות את הצעד ולרוץ לפוליטיקה.

בשבועות האחרונים, סלע יצאה במסר חריף נגד הפצת שקרים על ילדיו של העיתונאי גיא פלג, וקראה להשאיר ילדים מחוץ למאבקים ציבוריים. "אני באמת שואלת את עצמי, אין גבולות להפיץ שקרים מתועבים על ילדים של כתבי חדשות?", כתבה אז.