"נעה" עלה לקרקע: היישוב השמיני מוקם תוך פחות משנה

הטקס ביישוב ( רועי חדי )

רגע היסטורי בצפון השומרון: היישוב החדש נעה הוקם היום (שני) מדרום ליישובים גנים וכדים, זהו הישוב ה-8 שמקימה מועצה אזורית שומרון תוך פחות משנה. המשפחות הראשונות עלו לקרקע והחלו להקים במקום קהילה חדשה.

בטקס חגיגי גזרו את הסרט ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, ח"כ בועז ביסמוט וזאב חבר זמביש. במהלך הטקס בירך דגן בהתרגשות את ברכת "ברוך מציב גבול אלמנה", הנאמרת על הקמת יישוב יהודי חדש בארץ ישראל. המשתתפים קבעו מזוזה וחנכו את מבני המגורים הראשונים ביישוב.

נעה הוא יישוב חדש שהוקם מדרום לגנים ולכדים, היישובים שנעקרו בתוכנית ההתנתקות ושבו לאחרונה לקרקע. הקמתו נועדה לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון וליצור רצף התיישבותי משמעותי באזור. הישוב הוקם כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', וכחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה מועצת שומרון, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכחלק מתוכנית מיליון בשומרון של המועצה האזורית שומרון להבאת מיליון תושבים לשומרון.

"ברוך מציב גבול אלמנה. אין ברכה מרגשת ומתאימה יותר לרגע הזה" אמר דגן. "במקום שבו ביקשו לעקור ולגרש, אנחנו זוכים היום לבנות יישוב חדש ולהעלות משפחות חלוציות לקרקע. אחרי שנים של מאבק עיקש, צפון השומרון קם מחדש".

לדבריו, "הקמת נעה היא תשובה ציונית ניצחת לכל מי שחשב שההתיישבות תיעצר. מארבעת היישובים שנעקרו אנחנו נצמח ליישובים רבים, לקהילות פורחות ולאלפי משפחות".

שירה בר-גד, אימא ל-2 שעברה ליישוב החדש מירושלים, הוסיפה כי "ציפינו לזה הרבה זמן, מרגש שזה קורה סוף סוף, שזה נהפך מגבעה שאין בה כלום לישוב, עכשיו רואים את הדרך שסוללים והקראוונים שהגיעו, באמת מרגש. יהודה, בני הגדול, מתרגש גם ומדבר על זה. כשביקרנו את אחותי ביישוב שלה הוא אמר - 'נכון גם פה לא היה פעם כלום?'"