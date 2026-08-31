"שישו" בגני טל: עגלת הקפה הקסומה שמנציחה באהבה

פינות אזכרה רבות ישנה בארץ לזכרם של לוחמים, לוחמות נופלות ונופלים וכמובן לזכר דמויות מחיי משפחה כלשהי. שונה היא עגלת הקפה החדשה הממוקמת בכניסה לגני טל לא הרחק מהכניסה למושב בני ראם.

לזכרה של התצפיתנית

עגלת הקפה הזו הממוקמת בתוך חוות סוסים לזכרה של התצפיתנית שנרצחה בנחל עוז, שי אשרם הי"ד, שכינויה היה שישו - וזו הסיבה שחבר בעל הבית של המקום, יחד עם אמא של שי, עבדו יחדיו להקים מקום קסום ונפלא לזכרה.

אבל זו רק נקודה אחת קטנה מבין הרבים המאפיינים את המקום הקסום הזה. ראשית השירות והאדיבות הממלאים כל פינה ברחבי המקום המרווח הזה כיאה לזיכרה של שי.

הנקודה השניה היא האוכל - אחרי כל הנדיבות והאדיבות באה פינה משביעה וטעימה. זה לא מנה שמוציאים אותה ממקרר, זה לא מנה שמוציאים אותה ממשלוח כלשהו זה הכנה במקום בטאבון שנמצא בפינת החווה, המייצר מוצרים מיוחדים כמו קובנה מתוק, שמכיל טעמים רבים לבחירה למשל נוטלה.

ישנה גם פיצה מיוחדת עם מרכיבים ערבים לחיך, לחם טונה משובח ואפילו צלחת של שקשוקה עם ביצה קשה עם רוטב משובח וכל זאת בטבילה בתוך הקובנה המתוק או המלוח.

לצידם של אלו מנות אחרונות משובחות וטעימות, קפה בטעמים שונים תה מהמגוון רחב ומגוון.