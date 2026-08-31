ירדן בגינוי לתקיפה האיראנית: "הפרה בוטה של הריבונות"

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

מדינות ערב המתונות מתאחדות: משרד החוץ של ירדן פרסם היום (שני) גינוי רשמי לתקיפה האיראנית שכוונה נגד איחוד האמירויות, זאת לאחר שכטב"ם איראני יורט מעל המים הטריטוריאליים של המדינה. הגינוי הירדני מגיע אחרי שהלילה יורטו 8 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר בסיסי הצבא האמריקני בירדן.

"ירדן מגנה את התקיפה האיראנית נגד איחוד האמירויות, אשר בוצעה באמצעות כלי טיס בלתי מאוייש שיורט על ידי מערכות ההגנה האווירית" נאמר בהודעה. "ירדן רואה בכך הפרה בוטה של ריבונות איחוד האמירויות, איום על ביטחונה, יציבותה ושלמותה הטריטוריאלית, והסלמה מסוכנת. זו גם הפרה ברורה של החוק הבינלאומי וחוקת האו"ם". עוד נאמר כי ירדן "מאשרת בהצהרתה את הסולידריות המוחלטת עם איחוד האמירויות, ועומדת לצידה בכל צעד שהיא תנקוט כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה וביטחון אזרחיה המתגוררים במדינה".

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כאמור, הבוקר דווח כי חיל האוויר האמירתי יירט כלי טיס בלתי מאוייש איראני מעל המים הטריטוריאליים של המדינה. היירוט מגיע על רקע המתקפה האיראנית כנגד מטרות אמריקניות במזחר התיכון, בתגובה לתקיפה של צבא ארה"ב אמש באי לאראק הסמוך למיצרי הורמוז.