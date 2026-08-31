עיתונאי חדשות 13 נפרד: "אחרי למעלה מעשור"

עיתונאי חדשות 13, יוסף ישראל, הודיע היום (שני) באופן סופי כי הוא פורש מהערוץ.

בהודעה שפרסם לעוקביו ברשתות החברתיות, כתב: "היום הוא היום האחרון שלי בחדשות 13. חדשות 10/13 היו הבית המקצועי שלי למעלה מעשור (בתפקידים שונים מאז אוקטובר 2015) ואני אוהב את המקום הזה מאוד.

‏זאת הזדמנות מצויינת להודות לכל מי שהיה איתי בדרך: ממנהליי ועורכיי לאורך השנים, הכתבים, המפיקים עורכי המשנה, הצלמים, עורכי הווידאו, ועוד ועוד וכמובן לאנשי דסק החוץ המצויינים שמה ששלי שלהם (ועוד כמובן רשימה ארוכה ואני לא רוצה לשכוח אף אחד).

‏אני לא נעלם לשום מקום, אשאר כאן וביתר הפלטפורמות הדיגיטליות שבהן אני מתבטא, ומסתכל קדימה לקראת אתגרים מקצועיים ואישיים חדשים ומרגשים".