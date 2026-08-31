עוד עזיבה ביש עתיד: הח"כ הוותיק פורש מהכנסת 

חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן הודיע היום (שני) כי הוא לא יתמודד ברשימת "ביחד" לכנסת הבאה. ח"כ כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש-עתיד
כהן מסר: "יאיר ואני הקמנו את יש עתיד ביחד ואני חבר בה מיומה הראשון," מסר ח"כ כהן, "אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בי"ס ו23 שנה בפוליטיקה - שתי קדנציות כראש עיר, פעמיים שר הרווחה אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד.
אני מאמין בערכים של המפלגה, אני מאמין שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר בפוליטיקה הישראלית, ואני אמשיך לפעול כדי שיש עתיד ויאיר בראשה יובילו וינהיגו את מדינת ישראל."
ראש האופוזציה יאיר לפיד מסר: "זו לא פרידה. מאיר הוא אחי הבכור. הוא תמיד היה ותמיד יהיה האיש הכי קרוב אלי ביש עתיד, והוא ימשיך להיות אחד מעמודי התווך והאנשים המרכזיים במפלגה. ביקשתי ממנו לרוץ במקום גבוה גם הפעם, אבל מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. זה רק מוכיח, שוב, איזה אדם נדיר ופוליטיקאי נדיר הוא."
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