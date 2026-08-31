עוד עזיבה ביש עתיד: הח"כ הוותיק פורש מהכנסת 

חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן הודיע היום (שני) כי הוא לא יתמודד ברשימת "ביחד" לכנסת הבאה. ח"כ כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש-עתיד

כהן מסר: "יאיר ואני הקמנו את יש עתיד ביחד ואני חבר בה מיומה הראשון," מסר ח"כ כהן, "אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בי"ס ו23 שנה בפוליטיקה - שתי קדנציות כראש עיר, פעמיים שר הרווחה אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד.

אני מאמין בערכים של המפלגה, אני מאמין שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר בפוליטיקה הישראלית, ואני אמשיך לפעול כדי שיש עתיד ויאיר בראשה יובילו וינהיגו את מדינת ישראל."