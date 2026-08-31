באופן מיידי: מועצה אזורית בנגב בהודעה לתושבים

תקלה חמורה במערכת המתפילים הארצית הובילה להערכת מצב דחופה שקיימו גורמי המועצה האזורית רמת הנגב יחד עם חברת "מקורות" ורשות המים, במטרה לנצל באופן מבוקר את משאבי המים באזור ולהתמודד עם השיבושים באספקה.

בעקבות הערכת המצב, ננקטו מספר צעדים מידיים לצמצום צריכת המים השפירים. במסגרת זו, הונחו כלל הצרכנים החקלאיים באזור להפסיק לחלוטין את ההשקיה למשך מספר שעות. במקביל, יצאה קריאה לתושבי המועצה להימנע בשעות הקרובות ככל הניתן מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים.

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במועצה האזורית רמת הנגב מבהירים כי נכון לשלב זה לא צפויה פגיעה באספקת מי השתייה למשקי הבית. האתגר המרכזי בעקבות התקלה מתמקד כרגע במגזר החקלאי, וכלל הגורמים הרלוונטיים פועלים יחד על מנת לחזור לשגרה ולשמור על אספקת מי שתייה רציפה ותקינה לתושבים.

מדוברות המועצה נמסר כי הם נמצאים בקשר שוטף מול הגורמים המקצועיים ברמה הארצית, וימשיכו לעדכן את הציבור בהתאם להתפתחויות ולצב התאוששות המערכת.