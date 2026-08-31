עם עקיצה לארדואן: כ"ץ בתגובה ראשונה לעסקה בין ישראל יוון

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שני) לעסקת הענק "מגן אכילס" שנחתמה בין ישראל ליוון, כשבדבריו בירך על חתימת ההסכם - ושלח עקיצה מרומזת לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

"ביקורי ביוון לפני מספר חודשים כאורחו של שר ההגנה היווני דנדיאס היה ביטוי נוסף לעומק הקשר האסטרטגי בין ישראל ליוון ולנחישות המשותפת שלנו להמשיך ולחזק אותו" סיפר כ"ץ. "בפגישה סיכמנו על הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות".

"ישראל ויוון חולקות אינטרסים אסטרטגיים משותפים ומתמודדות עם אתגרים אזוריים משותפים" הוסיף כ"ץ. "דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים להרחיב את השפעתם ולערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי ביניהן, ויפעלו בנחישות לשימור היציבות ולביצור ביטחונן והאינטרסים המשותפים שלהן".