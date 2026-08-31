הרב יגאל לוינשטיין ( אריה לייב אברמס/פלאש90 )

סערת הנסיעה בגבעתי לא נרגעת. ראש מוסדות בני דוד בעלי, הרב יגאל לוינשטיין מפרסם היום גילוי דעת בו הוא מזהיר כי "צה"ל החליט "לבטל" את תפקיד הרבצ"ר!".

"בנימוק של צורך מבצעי צה"ל מכריח חיילים דתיים לעבור עברות הלכתיות, להכנס לנמ"ר עם פרמדיקיות", כותב הרב לוינשטיין. את האשמה במצב תולה הרב בסדרי העדיפויות של אכ"א: "במשך 15 שנה צה"ל יוצר תהליך מכוון שבו יהיה רוב מוחלט של פרמדיקיות בנות ולא בנים. במצב הזה דורשים מהרבצ"ר פתרון הלכתי בלתי אפשרי לבטל מבצעים או לעבור על הלכה, כך לא מנהלים צבא יהודי!".

גילוי הדעת של הרב יגאל לוינשטיין ( ללא )

הרב יגאל מגבה כמובן את הלוחמים מגדוד רותם, שנשפטו לעונשי מחבוש של 10 ימים: "אני מחזק את ידי חיילי גבעתי מישיבות ההסדר על גבורתם ועמידתם האיתנה לשמירת היהדות בצבא הגנה לישראל".

האירוע התרחש בסוף השבוע, כאשר כוח מגדוד רותם של גבעתי, המורכב מלוחמים תלמידי ישיבות, נדרש לצאת לפעילות מבצעית ברצועת עזה. במסגרת המשימה נדרש הכוח לבצע סיור מבצעי בנמ"ר.

בשלב מסוים התברר ללוחמים כי פראמדיקית תצטרף לכוח. על פי הפרטים שנמסרו, השלושה סירבו לעלות לנמ"ר יחד איתה ועוד 5 לוחמים סרבו

הסירוב הוביל לביטול הפעילות המבצעית. בעקבות האירוע הוחלט כי הלוחמים יועמדו לדין משמעתי, וכאמור, נגזרו עליהם 10 ימי מחבוש ללוחמים שסרבו ו-5 ימי מחבוש לשאר הכוח שלא ביצע את המשימה.

על שאר המחלקה נגזר ריתוק לבסיס עד לסיום הפשרה.