קנס כספי של עשרות אלפי שקלים נגד עיריית ראש העין

עיריית ראש העין ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

ביקורת פתע של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, חשפה שורת ליקויי נגישות חמורים בלשכת הרווחה העירונית בראש העין - זאת למרות שהעירייה דיווחה לרשויות כבר בשנת 2022 כי המקום נגיש באופן מלא. בעקבות הממצאים והתנהלות העירייה, הוטל עליה עיצום כספי בגובה עשרות אלפי שקלים.

הפיקוח נערך באוגוסט 2025, ובמהלכו נחשפו שבע הפרות שונות של הוראות הנגישות בחוק. בעקבות זאת, העניקה הנציבות לעירייה מספר הזדמנויות לתקן את העוול: בגין חלק מההפרות ניתנה התראה מנהלית, ובגין הפרות אחרות אופשר לעירייה להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון כספי. למרות ההקלות, עיריית ראש העין לא עמדה בתנאים ובלוחות הזמנים שנקבעו. בתגובה לטענות, טענה העירייה כי העיכוב נבע מהיעדרותה של רכזת הנגישות העירונית, וכי מרבית הליקויים כבר תוקנו בפועל.

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בנציבות דחו על הסף את טיעוני העירייה וקבעו עמדה נחרצת. ראשית, נקבע כי רשות מקומית אינה יכולה לפטור את עצמה ממילוי חובותיה בחוק בשל היעדרותו של עובד כזה או אחר. שנית, הבהירו בנציבות כי תיקון הליקויים בדיעבד אינו מאפס את ההליך ולא מייתר את סנקציות האכיפה על דיווחי שווא והזנחה ממושכת.

"נגישות אינה המלצה - היא חובה חוקית וזכות בסיסית," הבהיר דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. "הדבר חמור במיוחד כשמדובר בלשכת רווחה, המספקת שירות גם לאנשים עם מוגבלות. רשות מקומית שמדווחת שמבנה ציבורי נגיש חייבת לוודא שהוא אכן נגיש בפועל. הנציבות תמשיך לאכוף את הוראות הנגישות בנחישות ולהבטיח שירות ציבורי שוויוני, עצמאי ומכבד."