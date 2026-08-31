חשד לחטיפה: ילד בן 10 מפתח תקווה אותר בבני ברק, תושב ירושלים נעצר 

חשד לחטיפה: ילד בן 10 מפתח תקווה, שנעדר מאז אתמול (ראשון) בשעות הערב, אותר הבוקר בבני ברק, יחד עם תושב ירושלים בן 20. השניים הובאו לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם החשוד נעצר.

לפי הודעת המשטרה, כוחות מתחנת פתח תקווה החלו הלילה בחיפושים אחרי שקיבלו דיווח על היעדרות הילד מהעיר. שוטרי התחנה בצעו סריקות נרחבות וכן פעולות רבות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים.

"במהלך החיפושים הנרחבים ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקוה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז ת״א את הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 בעיר בני ברק והשניים הובאו לתחנת פתח תקווה" נמסר. "כאמור, חוקרי התחנה פתחו בחקירת האירוע בכדי לשפוך אור על נסיבות המקרה. בתום חקירתו החשוד נכלא והיום יובא לדיון בבית משפט בהתאם לצרכי החקירה.