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חדשות פוליטי מדיני

"יש לי חברים שניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים"

מגיש רדיו 103fm, אייל ברקוביץ', חשף היום בשידור חי כי יש לו חברים שהוא ניתק מהם קשר כי הם ביביסטים

11:53
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נתניהו (חיים גולדברג / פלאש90)

המגיש אייל ברקוביץ', פנה היום (שני) בשידור חי ברדיו 103fm, לאראל סג"ל ואמר לו: "כל הצד הביביסטי - אני לא סובל אתכם. אני יושב איתך פה, מכבד אותך, אני לא סובל את זה שאתם עיוורים, שאתם עבדים. יש לי חברים שאני ניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים".

בנוסף, הוא התייחס לראיונו של נתניהו אמש בפטריוטים בערוץ 14 ואמר: "פעם ראשונה שאני רואה את נתניהו מפחד ממישהו. וואו איך הוא מפחד מעופר וינטר".

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נזכיר כי אמש, ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון שעורר סערה רבה, בו השווה את עצמו נתניהו לילד שעושים עליו חרם כיתתי. ברשת זעמו על כך, טענו כי נתניהו הוא זה שמחרים את גוש השמאל ולא ההיפך.

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חנה
לפני 23 דקות

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