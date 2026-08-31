"יש לי חברים שניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים"

המגיש אייל ברקוביץ', פנה היום (שני) בשידור חי ברדיו 103fm, לאראל סג"ל ואמר לו: "כל הצד הביביסטי - אני לא סובל אתכם. אני יושב איתך פה, מכבד אותך, אני לא סובל את זה שאתם עיוורים, שאתם עבדים. יש לי חברים שאני ניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים".

בנוסף, הוא התייחס לראיונו של נתניהו אמש בפטריוטים בערוץ 14 ואמר: "פעם ראשונה שאני רואה את נתניהו מפחד ממישהו. וואו איך הוא מפחד מעופר וינטר".