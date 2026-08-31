חינוך מחדש במחבוש הצבאי

לוחי גבעתי במסדר קרבי ( דובר צה"ל )

את האיומים של יאיר גולן על חינוך מחדש, צריך לקחת ברצינות ולהבין שחינוך מחדש לא מתחיל בראשון בספטמבר בכיתה עם לוח. חינוך מחדש נעשה קודם כל על ידי אימה שמוטלת על הציבור, כך מושתקים קולות שפויים לא רק על ידי מטילי האימה אלא גם על ידי קהל המאוימים.

אבל החינוך מחדש לא חיכה לבחירות, הוא כבר ממש כאן. כמה לוחמי גבעתי נשלפו באמצע פעילות מבצעית ברצועת עזה כדי "להישפט" ולהיכנס לכלא על שפעלו על פי התורה ולא נכנסו לנמ"ר יחד עם חיילת. מאסרם של החיילים לא נועד כדי להעניש אותם בלבד, הוא נועד כדי להעביר מסר ברור לשאר החיילים ולציבור, שיש לצבא ערכים שאינם תואמים את ערכי העם ותורתו ומי שיעז ללכת על פי ערכי התורה יענש. אחרי שהבנו שאנחנו כבר בעיצומו של תהליך שיחריף שבעתיים ויתרחב אל המערכות הציבוריות מחוץ לצבא אם חס ושלום תוקם ממשלה של ערבים ויהודים מבולבלים, צריך לשאול מה ניתן לעשות כרגע?

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ראשית לדבר, בכל הזדמנות, בכל מקום, ברשת הכתובה, בסרטונים ועוד ועוד, לא על החיילים שנשלחו לכלא, העניין הוא אינו עניין פרטי של אדם כזה או אחר, אלא על המצב העגום שבו עם ישראל נמצא, שבצבא שלו, הוא אינו יכול לפעול לפי ערכיו שלו, ומונחתים עליו כל מיני ערכי ספאם שהובאו מעבר לים והשתלטו על המוח של הצבא והם שמנהלים את דרך הלחימה שלו.

מה שהחיילים צריכים לעשות הוא להמשיך בדיוק באותה הדרך, להיות דבקים במצוות התורה קלה כבחמורה, לא להתפשר ולא לאפשר שום פריצות, דבר שנוגד או אינו עולה בקנה אחד עם ערכי התורה.

על ידי כך האימה שמנסים להטיל אותם מבולבלים תתמסמס ועם ישראל יוכל לשוב לנהוג בלב אמיץ על פי ערכיו.

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נריה נווה הוא מהנדס ומרצה