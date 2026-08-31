מגי טביבי חושפת: "חברים החרימו אותי בגלל זה"

מגישת ערוץ 14 מגי טביבי, קיימה סשן שאלות ותשובות בחשבון האינסטגרם שלה, ואחת מהשאלות היו קשות, ותשובתה הפתיעה את הגולשים.

טביבי נשאלה האם היו חברים בתעשייה שהחרימו אותה בעקבות ערוץ 14, וחשפה: "כן. ואני חיה עם זה בשלום רב. מכוערת היא השנאה. מכוערים הם בני האדם המלאים בה".

עם זאת, נראה שטביבי למדה להתמודד עם השנאה. בשאלה אחרת היא נשאלה: "איך מפתחים עור של פיל מול ביקורת ותגובות שליליות?", והשיבה: "טיפ זהב: הבחירה המודעת שלא להיחשף לגיבורי מקלדת היא אחת הבחירות הכי טובות שקיבלתי בראשית הדרך. למה להעניק במת כבוד לרעשי רקע?".