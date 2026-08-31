סרוגים
מה אוכלים היום?

ארוחת צהריים בתבנית אחת: שווארמה פרגיות ותפוחי אדמה

שווארמה פרגיות עסיסית עם תפוחי אדמה ובצל בתבנית אחת: מתכון קל, מתובל וטעים לארוחת צהריים שכל המשפחה תאהב

11:36
תגובות
פרגיות ותפוחי אדמה (צילום: AI)

פרגיות עסיסיות ומתובלות, תפוחי אדמה קריספיים ובצל שחום - הכול נכנס יחד לתנור ויוצא כמו מנת שווארמה מושקעת, בלי לעמוד ליד המחבת.

מצרכים:

  • 700 גרם פרגיות חתוכות לרצועות
  • 4 תפוחי אדמה
  • 2 בצלים
  • 3 כפות שמן זית
  • כפית פפריקה מתוקה
  • כפית כמון כפית כורכום
  • חצי כפית בהרט
  • חצי כפית אבקת שום
  • מלח ופלפל שחור
  • מעט מיץ לימון

אופן ההכנה: חותכים את תפוחי האדמה לפלחים דקים ואת הבצל לרצועות. מניחים בתבנית, מוסיפים שמן זית וחצי מכמות התבלינים ומערבבים. אופים כ-20 דקות בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות.

בינתיים מערבבים את הפרגיות עם יתר התבלינים, מעט שמן זית ומיץ לימון. מוציאים את התבנית, מוסיפים את הפרגיות ומערבבים הכול יחד.

מחזירים לתנור לעוד כ-20-25 דקות, עד שהפרגיות מוכנות והכול שחום וקריספי. אפשר להעביר לגריל ל-3-4 דקות בסיום.

מגישים עם טחינה, סלט קצוץ ופיתה חמה - ויש ארוחת צהריים רצינית.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו