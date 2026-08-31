ארוחת צהריים בתבנית אחת: שווארמה פרגיות ותפוחי אדמה

פרגיות עסיסיות ומתובלות, תפוחי אדמה קריספיים ובצל שחום - הכול נכנס יחד לתנור ויוצא כמו מנת שווארמה מושקעת, בלי לעמוד ליד המחבת.

מצרכים:

700 גרם פרגיות חתוכות לרצועות

4 תפוחי אדמה

2 בצלים

3 כפות שמן זית

כפית פפריקה מתוקה

כפית כמון כפית כורכום

חצי כפית בהרט

חצי כפית אבקת שום

מלח ופלפל שחור

מעט מיץ לימון

אופן ההכנה: חותכים את תפוחי האדמה לפלחים דקים ואת הבצל לרצועות. מניחים בתבנית, מוסיפים שמן זית וחצי מכמות התבלינים ומערבבים. אופים כ-20 דקות בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות.

בינתיים מערבבים את הפרגיות עם יתר התבלינים, מעט שמן זית ומיץ לימון. מוציאים את התבנית, מוסיפים את הפרגיות ומערבבים הכול יחד.

מחזירים לתנור לעוד כ-20-25 דקות, עד שהפרגיות מוכנות והכול שחום וקריספי. אפשר להעביר לגריל ל-3-4 דקות בסיום.

מגישים עם טחינה, סלט קצוץ ופיתה חמה - ויש ארוחת צהריים רצינית.