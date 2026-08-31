בצל המתיחות מול טורקיה: ישראל חתמה על עסקת הגנה ענקית עם יוון

בצל המתיחות מול טורקיה: משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה של יוון חתמו היום (שני) על עסקת ענק ביטחונית בהיקף של כ-3 מיליארד יורו (מעל 10 מיליארד שקלים). במסגרת ההסכם, ישראל תקים עבור יוון מערך הגנה אווירית רב-שכבתי מקיף, המבוסס כולו על ארכיטקטורה ומערכות מתוצרת ישראלית ועל הניסיון המבצעי הרב שצברה מערכת הביטחון במלחמה.

על ההסכם חתמו מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני, יאניס בוראס. מעמד החתימה התקיים במשרד הביטחון בת"א בהשתתפות ראש סיבט, תא"ל (מיל') יאיר קולס, ראש מפא״ת, תא״ל (מיל׳) ד״ר דני גולד, מנכ"ל חברת רפאל, יואב תורג'מן, מנכ"ל התעשייה האווירית, גיא בר לב, ראש מנהלת חומה במפא״ת, משה פתאל ובכירים נוספים.

התוכנית, המכונה ביוון ׳מגן אכילס׳ (Achilles Shield), היא אחת מעסקאות הביטחון הגדולות ביותר בתולדות המדינה. זו הפעם הראשונה שבה משרד הביטחון יספק מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים - מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות ועד לכלי טיס בלתי מאוישים עוינים.

אלו פרטי העסקה:

מערכת 'קלע דוד', שאת פיתוחה מובילה מנהלת "חומה" במפא"ת במשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל כמפתחת ראשית.

⁠מערכת BARAK MX מתוצרת התעשייה האווירית IAI.

⁠מערכת 'ספיידר' מתוצרת רפאל.

מכ"מים רב-משימתיים מסוג MMR לבקרה אווירית מתוצרת חטיבת אלתא של התעשייה האווירית IAI.

⁠מערכת שליטה ובקרה לאומית חדשה, שתרכז תחתיה את מכלול יכולות ההגנה האווירית ותפותח בהובלת רפאל.

בנוסף, במסגרת המפגש נחתמה עסקה משלימה נוספת בהיקף של 26 מיליון יורו (כ-92 מיליון ש״ח) למכירת מערכות DRONE DOME של רפאל להגנה מפני מל"טים ורחפנים על אתרים אסטרטגיים ולעיבוי ההגנה הקיימת. כמו כן, במסגרת השיח השוטף ופעילות ה-GTG (ממשלה לממשלה) המתקיימת בין משרדי הביטחון וההגנה של ישראל ויוון, תגביר ישראל את שיתוף הפעולה התעשייתי-ביטחוני, לרבות העברת ידע וטכנולוגיה לתעשייה המקומית היוונית.

פרויקט זה מהווה שיא נוסף בשיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל ליוון, שותפה אסטרטגית מרכזית של ישראל במזרח הים התיכון. בחירתה של יוון בטכנולוגיה ישראלית כעמוד השדרה של תוכנית ההתעצמות האווירית השאפתנית ביותר שלה בעשור האחרון משקפת את עומק האמון שנבנה בין המדינות.