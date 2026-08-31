רייסדור הפקות, בהובלת איש העסקים והמפיק יקי רייסנר, עומדת להשלים הישג נדיר בקולנוע הישראלי: "בחורים טובים 3", שצפוי לעלות לאקרנים בספטמבר הקרוב, יהפוך את הסדרה לטרילוגיית קולנוע ישראלית ראשונה מזה כ-35 שנה – מאז סדרת סרטי "אבא גנוב" האגדית.

הסרט החדש ממשיך את סיפורם של ברוך אוירבך (מאור שוויצר), רות איזנבך (ניב סולטן) והשדכנית מלכי לוין (עירית קפלן), והפעם העלילה מגיעה גם לניו יורק. אל הקאסט המוכר מצטרף השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקאי מייקל רפפורט, בעל קריירה של למעלה משלושה עשורים בהוליווד, שיגלם את מיכאל גרסטל – מיליארדר חרדי מניו יורק המציע סכום משמעותי למי שימצא שידוך מתאים לבתו.

לצד רפפורט מצטרפים לסדרה גם ידין גלמן, משה אשכנזי, נאיה ביננשטוק ויון קצב, המגלם את אייזיק, עוזרו האישי של גרסטל. את הסרט מביים ארז תדמור, ואת התסריט כתבו תדמור יחד עם חווה דיבון, שראל פיטרמן ושרון מימון. ההפקה מתבצעת ביוזמת רייסדור הפקות וסרטי יונייטד קינג, בשיתוף קאמבק סרטים וזואה פילמס.

"חלק ממשהו גדול יותר"

"להשלים טרילוגיה ישראלית ראשונה מזה כ-35 שנה זה הישג מרגש מאוד, אבל מבחינתי הוא גם חלק ממשהו גדול יותר שאנחנו בונים ברייסדור הפקות", מסר יקי רייסנר. "נמשיך להשקיע בתרבות הישראלית, להיות בית ליצירה ישראלית ולהביא למסך סיפורים ישראליים חזקים, מצחיקים, מרגשים ומחברים".