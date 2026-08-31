ברשת מזועזעים מיצחק עמית: "וואו, דיבור של מאפיונר"

יצחק עמית ( יונתן זינדל/פלאש90 )

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ביקש אמש (ראשון) מראש השב"כ דוד זיני, לסגת מדרישתו לחשוף את זהות העותרים נגד מינויו. עמית אמר כי "טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו, לא בטוח שזה עושה לו טוב".

נטען כי העותרים מפחדים מנקמנות מצידו של ראש השב"כ. ברשת היו מזועזעים מדבריו של עמית, כינו אותו "מאפיונר", "אלים" ו-"חסר ממלכתיות".

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פרופר' משה כהן אליה כתב על כך: "‏ביזיון בית משפט. יצחק עמית מציג איום מאפיוזי כנגד זיני, ואומר לו שזה לא יעשה לו טוב אם יתעקש על זכותו החוקית, המעוגנת גם בפסק דין מפורש של בית המשפט העליון, לדעת מי היו העותרים נגדו.

‏יאיר גולן ביזה את פסק הדין של העליון בעניין נוהל שכן, וזה כמובן נסלח לו, כי הוא מהצבע הנכון. עכשיו 67 עובדי השב"כ לשעבר, שמבזים את פסק הדין של העליון, זוכים לחסינות ולאיומים מאפיוזיים מטעם "נשיא" בית המשפט העליון".

‏עוד הוא הוסיף: "ואותו "נשיא" איים על חברי מליאת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו שאם לא יצייתו לפסקי הדין שלו, הם יהיו חשופים לתביעות אזרחיות ולא תהיה להם כל חסינות. שלא לדבר על נקיטת צעדים פליליים בגין בזיון בית משפט.

‏אין תחתית לחבית. אנחנו חיים בעולם של אנרכיה משפטית והשחתה מוחלטת של עולם המשפט בשירות השמירה על ההגמוניה הישנה. ויצחק עמית הוא הסמל הבולט ביותר של ההשחתה הזאת".

עו"ד אוהד שלם, המייצג את ראש השב"כ דוד זיני, אמר ברדיו 'גלי ישראל': "אני מודה שאני לא מצליח להבין את הניסוח הזה. כולנו ראינו סרטים ואנחנו יודעים כשמישהו ממליץ לך: 'תקשיב, לא כדאי, זה לא יעשה לך טוב' - אנחנו יודעים מי עושה את זה ומי אומר את זה. זה ניסוח שאין לו קשר לא לידיעה שיפוטית ולא לחוק, אלא לסוג של המלצה שאין לה בסיס - לא בחיים האמיתיים וכמובן לא בסיס משפטי. זה לא שיכול להיגרם לו משהו רע, אבל בהחלט ככה זה היה נשמע".