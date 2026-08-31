כשהזמן דוחק והבטן רעבה, לא תמיד יש כוח להתחיל בבישולים מורכבים. בדיוק לשם כך נועד המתכון הזה: מוקפץ טופו וירקות שמוכן תוך 15 דקות בלבד, עם מרכיבים פשוטים שרובם כבר נמצאים במקרר. המנה משלבת קוביות טופו מוזהבות עם ירקות צבעוניים ופריכים, הכול עטוף ברוטב אסייתי מתוק שמאזן בין מלוח למתוק.

הטופו, שעבר תהליך של צריבה קצר במחבת חמה, יוצא פריך מבחוץ ורך מבפנים. הסוד הוא לא לגעת בו יותר מדי במהלך הטיגון - ככל שתתאפקו מלהפוך אותו כל הזמן, כך תקבלו קרום זהוב ומושלם יותר. הירקות, לעומת זאת, מוקפצים במהירות על אש גבוהה כדי לשמור על הפריכות והצבע העז שלהם.

המרכיבים הנכונים עושים את ההבדל

לשתי מנות משביעות תזדקקו לחבילת טופו אחת במשקל 300 גרם, חתוכה לקוביות בגודל אחיד. חשוב לבחור בטופו קשה או חצי-קשה, ולא ברך - הטופו הרך נוטה להתפורר במהלך הטיגון. לצד הטופו, הכינו שקית לקט ירקות למוקפץ, או חתכו בעצמכם גזר, פלפל וקישוא לרצועות דקות.

לרוטב תצטרכו שלוש כפות רוטב סויה, כף סילאן או דבש לאיזון המתיקות, כפית שמן שומשום (רשות, אך מומלץ מאוד לעומק הטעם), ושתי שיני שום כתושות. בנוסף, הכינו שתי כפות שמן לבישול - אפשר להשתמש בשמן קנולה, צמחי או זית.

שלב אחר שלב: כך מכינים מוקפץ מושלם

השלב הראשון הוא צריבת הטופו. מחממים כף שמן במחבת רחבה או בווק על אש בינונית-גבוהה. כשהשמן חם, מניחים את קוביות הטופו במחבת ונותנים להן להזהיב במשך 5-7 דקות. חשוב להפוך את הקוביות רק פעם או פעמיים, כדי לאפשר להן ליצור קרום זהוב מכל הצדדים. לאחר שהטופו מוזהב, מוציאים אותו לצלחת נקייה.

בשלב השני מוסיפים למחבת את כף השמן השנייה ואת השום הכתוש. מקפיצים את השום לכמה שניות עד שמתחיל להריח, ומיד מוסיפים את הירקות. חשוב לבצע את ההקפצה על אש גבוהה ולערבב כל הזמן - כך הירקות ישמרו על הפריכות שלהם ולא יתרככו יותר מדי. ארבע עד חמש דקות של הקפצה מהירה מספיקות.

השלב האחרון הוא איחוד המרכיבים. מחזירים את קוביות הטופו המוזהבות למחבת עם הירקות, מוסיפים את רוטב הסויה, הסילאן ושמן השומשום, ומערבבים היטב. נותנים לכל המרכיבים להתחמם יחד במשך כשתי דקות נוספות, עד שהרוטב עוטף את הטופו והירקות באופן אחיד. התוצאה היא מנה צבעונית, ארומטית ומלאת טעם.

המנה מעולה כשהיא מוגשת לצד אטריות אורז או אורז לבן מאודה, שסופגים את הרוטב המתוק והמלוח. אפשר גם להוסיף קצת שומשום קלוי וכוסברה טרייה קצוצה להגשה מרשימה יותר. המתכון הזה מוכיח שארוחה טעימה ומזינה לא חייבת לקחת שעות - לפעמים 15 דקות זה בדיוק מה שצריך.

אגב, אם אתם מחפשים עוד רעיונות למנות פרווה מהירות, כדאי לנסות גם את הארטיק הביתי על בסיס טופו - מתכון מתוק ומפתיע שמתאים במיוחד לימי הקיץ החמים.