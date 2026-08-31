יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אסף זמיר

אסף זמיר ( הדס פרוש, פלאש 90 )

אסף זמיר מוכר לרובנו בעיקר מהחיים הציבוריים - מעיריית תל אביב, דרך הכנסת ומשרד התיירות ועד לתפקיד הקונסול בניו יורק. בשנים האחרונות הוא גם הפך לחלק מאחד הזוגות המוכרים בביצה לצד אשתו, מאיה ורטהיימר. היום (שני), כשהוא חוגג 46, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא בכלל היה שחקן בילדותו הרבה לפני הכנסת, העירייה והפוליטיקה, זמיר כבר הכיר את המצלמות. כנער הוא השתתף בסדרת הילדים "ג'ינג'י", ששודרה בשנות ה-90, ושיחק בה את דמותו של יורם. 2. הוא בילה חמש שנים מהילדות בארצות הברית זמיר נולד בישראל, אבל חלק משמעותי מהילדות שלו עבר דווקא מעבר לים. משפחתו התגוררה במשך חמש שנים בפלורידה, ורק לאחר מכן חזרה לישראל. בהמשך למד בתל אביב והיה פעיל ומדריך בתנועות נוער. 3. אמא שלו היא שחקנית ואמנית החיבור לעולם התרבות לא התחיל אצל זמיר. אמו היא גליה גופר, אמנית ושחקנית, ששיחקה בין היתר את תמר בסרט "חסמבה ונערי ההפקר".

אסף זמיר ( עופר חג'יוב )

4. יש לו קשר משפחתי לבית המשפט העליון

עוד קשר משפחתי מעניין נמצא דווקא בעולם המשפט: דודו של זמיר הוא פרופ' יצחק זמיר, שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה ובהמשך כשופט בבית המשפט העליון.

5. הוא עורך דין - ויש לו גם תואר מהסורבון

לפני שנכנס עמוק לחיים הציבוריים, זמיר למד משפטים באוניברסיטת תל אביב, התמחה במשרד עורכי דין והוסמך כעורך דין. אבל זה לא התואר היחיד שלו: הוא גם למד תרבות צרפת באוניברסיטת סורבון בפריז.

6. בגיל 28 הוא כבר עשה היסטוריה בתל אביב

הקריירה הפוליטית של זמיר התחילה מוקדם במיוחד. הוא היה ממייסדי תנועת "רוב העיר", וב-2008, כשהיה בן 28 בלבד, נבחר לסגן ראש עיריית תל אביב-יפו - והפך לסגן ראש העיר הצעיר בתולדות העיר.

7. הוא ניסה להדיח את חולדאי - ואז חזר להיות מספר 2 שלו

ב-2018 זמיר החליט ללכת על כל הקופה והתמודד מול רון חולדאי על ראשות עיריית תל אביב. הוא אמנם הפסיד, אבל קיבל 33.9% מהקולות. כמה שנים לאחר מכן הגיעה תפנית מעניינת: זמיר חבר מחדש לחולדאי, התמודד כמספר 2 ברשימתו וחזר לתפקיד סגן וממלא מקום ראש העיר.

מאיה ורטהיימר ( חשבון האינסטגרם של מאיה ורטהיימר )

8. הוא הספיק להיות גם חבר כנסת וגם שר

ב-2019 עבר זמיר מהפוליטיקה המקומית לארצית, הצטרף לחוסן לישראל ונבחר לכנסת במסגרת כחול לבן. בהמשך מונה לשר התיירות, אך הכהונה שלו בתפקיד הייתה קצרה יחסית: באוקטובר 2020 הודיע על התפטרותו מהממשלה.

9. הזוגיות עם מאיה ורטהיימר

זמיר נשוי לשחקנית ואושיית הרשת מאיה ורטהיימר, והשניים הפכו עם השנים לאחד הזוגות המוכרים בישראל. הם הורים לבת ולבן, והחיים המשפחתיים שלהם זוכים ללא מעט חשיפה גם ברשתות החברתיות.

10. החיים לקחו אותו עד ניו יורק - ואז בחזרה לתל אביב

בשנת 2021 מונה זמיר לקונסול ישראל בניו יורק, מה שהוביל גם למעבר המשפחתי המתוקשר של זמיר וורטהיימר לעיר. ב-2023 סיים את תפקידו, ובהמשך חזר לישראל - ולזירה שבה התחיל את דרכו הפוליטית. כיום הוא שוב מכהן כממלא מקום וסגן ראש עיריית תל אביב-יפו.