פייגלין מעדכן על מצב המו"מ מול סמוטריץ'

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, פרסם הבוקר (שני) בסרטון מיוחד לפעילי ותומכי המפלגה עדכון בנוגע למגעים הפוליטיים המתנהלים בימים אלו, לקראת ההתמודדות בבחירות הקרובות.

בדבריו לפעילים ציין פייגלין כי המגעים להסכם הגיעו לרגעי ההכרעה: "אנחנו נמצאים במשא ומתן מאוד מתקדם, ממש בישורת האחרונה. בעזרת השם אנחנו מאוד מקווים שזה יצא לפועל, ועושים הכל כדי שזה יצא לפועל".

פייגלין הדגיש כי גם במידה והמגעים לא ישתכללו לכדי הסכם, המפלגה נחושה לרוץ באופן עצמאי ולהביא את נציגיה לכנסת:

"בין אם זה קורה ובין אם זה לא יקרה – ובעזרת השם זה יקרה – אנחנו בכל הכוח, עד הסוף, עד הבחירות, נהיה שם מאחורי הפרגוד כדי שיהיו כמה וכמה חברי כנסת רציניים מאוד של מפלגת זהות".

בהמשך דבריו התייחס פייגלין לחשיבות הבשורה הרעיונית של המפלגה ולפריסתה בשטח: "אנחנו נמשיך להתפשט בכל הארץ, כי על הבשורה של זהות אי אפשר לוותר. אין לעם ישראל, למדינת ישראל, לאן להתקדם כרגע בלי הבשורה הזאת, ולכן אנחנו נהיה שם".

בסיום דבריו חיזק פייגלין את הפעילים בשטח והודה להם על התגייסותם: "כל הכבוד לכם, אתם נותנים לנו הרבה כוח, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות".