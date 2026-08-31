"ישראל ורוסיה הפיצו מידע כוזב על משבר המהגרים"

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז ( אלכסנדרוס מיכאילידיס\שאטרסטוק )

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, טען היום (שני) כי ישראל ורוסיה קידמו מידע כוזב הקשור לכניסה ההמונית של המהגרים לסאוטה בחודש שעבר. בדבריו האשים את שתי המדינות בניצול משבר ההגירה כדי למתוח ביקורת על ממשלת ספרד, בעקבות המחלוקות עמה לגבי עמדת המדינה בנושא המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון. לטענת סנצ'ז, הוא הסתמך על מחקר של שירות החוץ של האיחוד האירופי (EEAS) לקביעתו. "אחרי האירועים שהתרחשו ב-30 וב-31 ביולי, היה גל של הפצת שמועות ודיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, מחשבונות שקושרו לרוסיה ולישראל" אמר. "המדינות הללו הפיצו והעצימו דיסאינפורמציה הקשורה לכניסה ההמונית של מהגרים למובלעת הספרדית סאוטה בחודש שעבר".

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עוד ציין כי "ברור שישראל ורוסיה ניצלו את המשבר כדי לתקוף אותנו, שכן הן היו במחלוקת עם מדריד על עמדותינו במלחמות. הימין הקיצוני בכל רחבי העולם משתמש בנושא ההגירה לא רק כדי לתקוף את ספרד, אלא גם כדי לפגוע באירופה ולפלג אותה".