כפילים או אחים? המפגש המפתיע של אסף הרץ ודניאל גד

תעשיית הבידור הישראלית כבר הורגלה לשיתופי פעולה מעניינים, אבל תמונה אחת שהעלתה אמש (ראשון) את הרשתות החברתיות בלהבות הצליחה להפתיע אפילו את המעריצים הוותיקים ביותר.

השחקנים והזמרים המוערכים אסף הרץ ודניאל גד נפגשו והתוצאה גרמה לרבים לשפשף את העיניים. השניים, שנחשבים משחר ימי הקריירה שלהם לשניים מהפנים הבולטות והאהובות על המסך והבמות, הציגו לוק דומיין באופן מחשיד – עם תווי פנים דומים, חיוך כמעט זהה ואנרגיה שגרמה לתגובות רבות לתהות בקול: האם מדובר בכפילים או שמא באחים שהופרדו בלידתם?

התמונה, שעלתה בסטורי של דניאל גד, עוררה סקרנות רבה. האם מדובר רק בזווית צילום מוצלחת או בשיבוט אמיתי? תחליטו בעצמכם.