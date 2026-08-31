דני אבדיה שובר שתיקה: "לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי לישראל"

דני אבדיה | צילום: NBA ( NBA )

לאחר שנבחרת ישראל בכדורסל איבדה את הסיכוי להעפיל למונדובאסקט, דני אבדיה מתייחס לראשונה לביקורת שספג בעקבות היעדרותו מחלון המשחקים האחרון. היום (שני) פרסם הכדורסלן סטורי ארוך בחשבון האינסטגרם שלו, שבו הסביר את הסיבות להחלטה שלא להצטרף לנבחרת והבהיר כי הוא לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלו לישראל.

"אני בדרך כלל לא מרגיש צורך להסביר את עצמי, אבל הפעם חשוב לי להגיד כמה מילים", פתח אבדיה. לדבריו, לאורך השנים הגיע לנבחרת גם כשהתמודד עם כאבים ופציעות, ובתקופות שבהן מנוחה הייתה יכולה להיות הבחירה הנכונה יותר עבור הקריירה האישית שלו. "אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע" אבדיה הזכיר את הפעמים שבהן בחר להגיע לנבחרת למרות מצבו הפיזי: "הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי במאה אחוז, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח". הוא הסביר כי הפעם המצב היה שונה, בעקבות פציעת גב מורכבת שאיתה התמודד במהלך הקיץ. לדבריו, ההחלטה שלא להשתתף בחלון המשחקים לא התקבלה על ידו בלבד, כאשר פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון בכל הנוגע לבריאותו.

נבחרת ישראל ( צילום: שאטרסטוק )

"לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי"

לצד ההבנה לביקורת ולאכזבה, אבדיה ביקש להעביר מסר חד: "אני מבין אכזבה, אני מבין ביקורת. כשאתה מייצג מדינה ויש ממך ציפיות, זה חלק מהעניין ואני מקבל את זה".

עם זאת, הוא הבהיר כי מבחינתו יש קו שאסור לחצות: "לדבר אחד אני לא מוכן - שיטילו בספק את המחויבות שלי לנבחרת ולמדינה שלי".

לסיום כתב אבדיה כי הוא מחכה לרגע שבו יוכל לחזור וללבוש את מדי הנבחרת: "אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות בריא, לחזור למגרש וללבוש שוב את החולצה של ישראל. ועד אז, גם כשאני לא יכול להיות על הפרקט - הלב שלי שם".