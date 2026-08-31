איזנקוט משתלח: "לא פעם ראשונה שהוא קורא לסרבנות"

גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר!, התייחס היום (שני) להודעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהעניק גיבוי ללוחמי ההסדר מחטיבת גבעתי שנשפטו לעונשי מאסר לאחר שסירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית - בניגוד לפקודת השירות המשותף.

נזכיר כי סמוטריץ' אמר: "אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצה"ל, תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר שבחנו את הנושא לעומק ובזהירות הראויה, ועומדים מאחורי ההחלטה", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "התפללתי וקוויתי בכל מאודי שבצה"ל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה - כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה"ל תשובות בנושא".

"חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל", סיכם השר.